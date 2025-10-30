PODCAST CANLI YAYIN

Biriktiren baksın! Bugün altın alsam ne kadar öderim? Altın düştü mü yükseldi mi? Gram, çeyrek, yarım, ONS...

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 348 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,6 azalışla 5 bin 300 liradan tamamladı. Peki 30 Ekim 2025 itibarıyla birim birim altın fiyatları ne kadar oldu? İşte anlık rakamlarla güncel altın fiyatları…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Biriktiren baksın! Bugün altın alsam ne kadar öderim? Altın düştü mü yükseldi mi? Gram, çeyrek, yarım, ONS...

Sarı metalde hareketlilik devam ediyor. 30 Ekim 2025 itibarıyla altının gramı, güne yükselişle başlayarak 5.348 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşle değer kaybeden gram altın, günü %0,6 düşüşle 5.300 liradan kapatmıştı. İşte anlık rakamlarla güncel altın fiyatları…

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

YENİ GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 348 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,6 azalışla 5 bin 300 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üstünde 5 bin 348 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 9 bin 165 liradan, Cumhuriyet altını ise 36 bin 550 liradan satılıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ONS 3 bin 965 dolarda seyrediyor

Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,9 artışla 3 bin 965 dolarda seyrediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında aralık ayındaki toplantıda faiz indiriminin kesin olmadığını söyledi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ANALİSTLER NE DİYOR?

ABD-Çin görüşmesinden gelen olumlu mesajlar ile Fed'in faiz kararına rağmen dolar endeksindeki gerilemenin etkisiyle altın fiyatlarında yükselişler öne çıkıyor. Analistler, Avro Bölgesi'nde eylül ayı işsizlik oranı ile ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 3 bin 750 doların destek, konumunda olduğunu kaydetti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

30 EKİM CANLI ALTIN FİYATLARI

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

30 EKİM DÖVİZ KURU

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış
ALTIN (TL/GR) 5.365,19 5.366,00
22 Ayar Bilezik 5.115,13 5.192,55
Altın (ONS) 3.966,71 3.967,22
Altın ($/kg) 127.157,00 127.177,00
Altın (Euro/kg) 148.065,00 148.088,00
Cumhuriyet Altını 36.565,00 37.143,00
Yarım Altın 18.339,00 18.645,00
Çeyrek Altın 9.169,00 9.328,00
Reşat Altını 36.597,47 37.175,95
Kulplu Reşat Altını 36.599,69 37.178,20
22 Ayar Altın TL/Gr 5.117,05 5.397,28
18 Ayar Altın TL/Gr 3.916,59 3.917,18
14 Ayar Altın TL/Gr 3.090,18 4.206,56
Kapalı Çarşı Ziynet 2.5 89.448,37 90.901,87
Kapalı Çarşı Beşli Altın 181.132,95 184.714,40
Gremse Altın 89.448,37 91.517,59
Ata Altın 36.897,45 37.838,46
Tam Altın 35.779,35 36.495,09
Külçe Altın ($) 132.600,00 132.700,00
Has Altın 5.338,36 5.339,17
Hamit Altın 36.597,47 37.175,95

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i kabul edecek
CHP'nin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladı
Türk Telekom
Önce Savaş Bakanlığı dedi sonra Pentagon'a talimatı verdi! Trump nükleer fitili ateşledi: Zamanlamaya dikkat
İtirafçı olmuştu! Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasalarından Adem Soytekin yeniden tutuklandı... İşte sebebi!
İkinci dönemde ilk kez! Trump ve Şi Güney Kore'de buluştu vergiler düştü
İdefix
TBMM'de "Terörsüz Türkiye" gündemi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunum yapacak
TORBA YASAYLA EMEKLİYE YENİ HESAP: SSK BAĞ-KUR'a primde 9 kat uygulaması, maaş zammı, borçlanmada asgari ücret etkisi yolda!
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul edecek! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
CHP'li İBB'deki vurguncuların sığınağı İngiltere! Merthan Açıl 50 milyona ev aldı
Gebze'de bir bina çöktü! Dilara Bilir enkazdan sağ olarak çıkarıldı | Baba ve annenin cansız bedenine ulaşıldı!
İstanbul'da pastırma yazı etkisi: 10 günlük yağışsız periyot başlıyor! Bahar havasıyla birlikte sıcaklık 20 dereceye çıkacak
Bağ-Kur'luya hesaplı emeklilik! Kimler yararlanıyor?
Başkan Erdoğan 29 Ekim Özel Programı’nda konuştu: Terör tehdidini tamamen sıfırlamaya kararlıyız
Galatasaray puan ortalamasıyla Avrupa'nın devlerini solladı! Zirveye göz kırpıyor
"Kuruluş Orhan" ilk bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor
Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu: Gazze tanığına büyük ödül
Geleceğin yıldızı Galatasaray'a! Transferde dev hamle
İmamoğlu ile bağlantılı casus Hüseyin Gün için "15 Temmuz'u önceden biliyordu" iddiası: "Paraları yurt dışına aktarın" | Soros mu fonladı?