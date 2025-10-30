Biriktiren baksın! Bugün altın alsam ne kadar öderim? Altın düştü mü yükseldi mi? Gram, çeyrek, yarım, ONS...

(Takvim Foto Arşiv)

ANALİSTLER NE DİYOR?

ABD-Çin görüşmesinden gelen olumlu mesajlar ile Fed'in faiz kararına rağmen dolar endeksindeki gerilemenin etkisiyle altın fiyatlarında yükselişler öne çıkıyor. Analistler, Avro Bölgesi'nde eylül ayı işsizlik oranı ile ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 3 bin 750 doların destek, konumunda olduğunu kaydetti.