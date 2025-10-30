Biriktiren baksın! Bugün altın alsam ne kadar öderim? Altın düştü mü yükseldi mi? Gram, çeyrek, yarım, ONS...

Sarı metalde hareketlilik devam ediyor. 30 Ekim 2025 itibarıyla altının gramı, güne yükselişle başlayarak 5.348 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşle değer kaybeden gram altın, günü %0,6 düşüşle 5.300 liradan kapatmıştı. İşte anlık rakamlarla güncel altın fiyatları…
YENİ GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 348 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,6 azalışla 5 bin 300 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üstünde 5 bin 348 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 9 bin 165 liradan, Cumhuriyet altını ise 36 bin 550 liradan satılıyor.
ONS 3 bin 965 dolarda seyrediyor
Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,9 artışla 3 bin 965 dolarda seyrediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında aralık ayındaki toplantıda faiz indiriminin kesin olmadığını söyledi.