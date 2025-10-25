PODCAST CANLI YAYIN

Memur ve emekliye eşit zam masada... İşte o formüller!

Memur emeklilerinin Ocak zammı, enflasyon tahminlerine göre, SSK ve Bağ-Kur'lulardan yaklaşık 6.4 puan yüksek olacak. Bu fark, refah payı ile eşit zam formüllerini gündeme getirdi. Konu Ocak ayında masaya yatırılarak karara bağlanacak...

Emekliler yeni yıla yeni gelirlerle başlayacak. Ancak SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur emeklilerinin zam oranı farklı olacak. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları ve ek ödemeleri 2025'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 11 zam ve 2025'in ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 5'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.

6.45 PUAN FARK VAR
Zam oranlarına ilişkin son ipucu Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Ekim ayı anketinde ekonomistler 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 31.77 olarak tahmin etti. Bu tahmin gerçekleşirse, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12.94 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 12.94 olarak çıkacak. Memur emeklilerine yüzde 7.56 enflasyon farkı oluşurken, yüzde 11 olarak belirlenen zam oranı bu fark ile yüzde 19.39'u bulacak. Yani memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 6.45 puan daha yüksek zam alacak. Bu zam farkı, geçtiğimiz yıllarda da uygulanan refah payını gündeme getirdi. Emekliler arasında refah payı ile zam oranlarının eşitlenmesi beklentisi oluştu.

İKİ FORMÜL OLABİLİR
Önümüzdeki Ocak ayında refah payı iki şekilde uygulanabilecek. İlk formüle göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı refah payı ile memur emeklilerinin seviyesine yükseltilebilecek. Örneğin, anketteki tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ- Kur emeklilerine 6.45 puan refah payı verilecek ve tüm emekliler yüzde 19.39 zam alabilecek.

İkinci formülde ise hem SSK ve Bağ-Kur hem memur emeklilerine refah payı verilerek tüm emeklilerin zam oranı yükseltilebilecek. Bu durumda zam oranı yüzde 19.39'u aşabilecek. Burada karar Ocak ayında zam oranlarının belli olmasının ardından verilecek. Eğer refah payı uygulanması yönünde karar verilirse, yasal düzenleme yapılacak.

GEÇMİŞTE NELER OLDU?
Refah payı Ocak ve Temmuz 2023 ile Ocak 2024 zam dönemlerinde uygulanmış, emeklilerin zam oranı eşitlenmişti. Ocak ve Temmuz 2023'te hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerine, Ocak 2024'te ise sadece SSK ve Bağ-Kur emeklileri refah payı uygulanmıştı. Bu tarihten sonra ise emeklilerin zam oranları farklı oldu. SSK ve Bağ-Kur'lular, memur emeklilerinden, Temmuz 2024'te 5.42, Ocak 2025'te 4.21, Temmuz 2025'te 1.1 puan daha fazla zam aldı.

