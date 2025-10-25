Memur ve emekliye eşit zam masada... İşte o formüller!

İkinci formülde ise hem SSK ve Bağ-Kur hem memur emeklilerine refah payı verilerek tüm emeklilerin zam oranı yükseltilebilecek. Bu durumda zam oranı yüzde 19.39'u aşabilecek. Burada karar Ocak ayında zam oranlarının belli olmasının ardından verilecek. Eğer refah payı uygulanması yönünde karar verilirse, yasal düzenleme yapılacak.



Emekliye eşit zam formülü (AA)

GEÇMİŞTE NELER OLDU?

Refah payı Ocak ve Temmuz 2023 ile Ocak 2024 zam dönemlerinde uygulanmış, emeklilerin zam oranı eşitlenmişti. Ocak ve Temmuz 2023'te hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerine, Ocak 2024'te ise sadece SSK ve Bağ-Kur emeklileri refah payı uygulanmıştı. Bu tarihten sonra ise emeklilerin zam oranları farklı oldu. SSK ve Bağ-Kur'lular, memur emeklilerinden, Temmuz 2024'te 5.42, Ocak 2025'te 4.21, Temmuz 2025'te 1.1 puan daha fazla zam aldı.