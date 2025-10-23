Emekliye refah payı! Masada iki formül var

Yılın sonuna yaklaşılırken, Ocak zammı emeklilerin gündemine yerleşti. Memur emeklilerinin zam oranı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından yüzde 11 olarak belirlenmişti. Şimdi gözler bu artışa eklenecek enflasyon farkına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise zam oranını gösterecek 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon oranına kilitlendi. Enflasyon tahminleri, SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur emeklilerinin zam oranı arasında 6 puanı aşan bir fark olacağını gösterdi.
6.45 PUAN FARK
Son ipucu Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Ekim ayı anketinde ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 31.77 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12.94 çıkacak. Ocak'ta bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı buna göre yüzde 12.94 olacak.
Memur emeklilerine yüzde 7.56 enflasyon farkı çıkarken, yüzde 11 olarak belirlenen zam oranı bu fark ile yüzde 19.39'a çıkacak. Yani memur emeklilerinin zam oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 6.45 puan daha fazla olacak. Bu zam farkı, geçtiğimiz yıllarda da uygulanan refah payını gündeme getirdi. Emekliler arasında refah payı ile zam oranlarının eşitlenmesi beklentisi oluştu.