Emekliye refah payı! Masada iki formül var

Ocak ayında emekliler farklı zam alacak. Memur emeklilerinin zam oranı, SSK ve Bağ-Kur’luları yaklaşık 6.45 puan geçecek. Bu durum emekliler arasında refah payı beklentisine yol açarken, iki formül gündeme geldi...

Giriş Tarihi:
Yılın sonuna yaklaşılırken, Ocak zammı emeklilerin gündemine yerleşti. Memur emeklilerinin zam oranı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından yüzde 11 olarak belirlenmişti. Şimdi gözler bu artışa eklenecek enflasyon farkına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise zam oranını gösterecek 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon oranına kilitlendi. Enflasyon tahminleri, SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur emeklilerinin zam oranı arasında 6 puanı aşan bir fark olacağını gösterdi.

6.45 PUAN FARK

Son ipucu Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Ekim ayı anketinde ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 31.77 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12.94 çıkacak. Ocak'ta bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı buna göre yüzde 12.94 olacak.

Memur emeklilerine yüzde 7.56 enflasyon farkı çıkarken, yüzde 11 olarak belirlenen zam oranı bu fark ile yüzde 19.39'a çıkacak. Yani memur emeklilerinin zam oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 6.45 puan daha fazla olacak. Bu zam farkı, geçtiğimiz yıllarda da uygulanan refah payını gündeme getirdi. Emekliler arasında refah payı ile zam oranlarının eşitlenmesi beklentisi oluştu.

PEŞ PEŞE UYGULAMA YAPILDI

Ocak 2023'te SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 14.6, memur emeklilerine 13.52 puanlık refah payı verilerek zam oranları yüzde 30'da eşitlenmişti. Temmuz 2023'te de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77, memur emeklilerinin yüzde 16.48 çıkan zam oranı, refah payı ile yüzde 25'e yükseltilmişti. Ocak 2024'te ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı verilmiş ve zam oranları yüzde 37.57'den yüzde 49.25'e çıkarılarak memur emeklileriyle eşitlenmişti.

BU YIL SSK VE BAĞ-KUR'LULAR ÖNE GEÇTİ

Bu tarihten sonra refah payı uygulanmadı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, memur emeklilerinden Temmuz 2024'te 5.42, Ocak 2025'te 4.21, Temmuz 2025'te ise 1.1 puan daha yüksek zam aldı. 2026'nın ilk ayında ise bu kez memur emeklilerinin SSK ve Bağ-Kur'lulardan yaklaşık 6.45 puan avantajlı olacağı hesaplanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu farkın refah payı ile kapatılmasını talep ediyor.

NASIL YAPILACAK?

Refah payının iki şekilde uygulanması mümkün. Birinci ve en güçlü formüle göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı refah payı ile memur emeklileriyle eşitlenebilecek. Örneğin; anketteki tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6.45 puan refah payı verilecek ve tüm emekliler yüzde 19.39 zam alabilecek. İkinci formülde ise hem SSK ve Bağ-Kur hem memur emeklilerine refah payı verilerek tüm emeklilerin zam oranı artırılabilecek. Bu durumda emeklilerin zam oranı yüzde 19.39'u aşabilecek. Burada karar Ocak ayında zam oranlarının belli olmasının ardından verilecek. Eğer refah payı kararı alınırsa, yasal düzenleme yapılarak Ocak itibariyle devreye alınacak.

