Emekliye refah payı! Masada iki formül var

Türk lirası (AA) PEŞ PEŞE UYGULAMA YAPILDI Ocak 2023'te SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 14.6, memur emeklilerine 13.52 puanlık refah payı verilerek zam oranları yüzde 30'da eşitlenmişti. Temmuz 2023'te de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77, memur emeklilerinin yüzde 16.48 çıkan zam oranı, refah payı ile yüzde 25'e yükseltilmişti. Ocak 2024'te ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı verilmiş ve zam oranları yüzde 37.57'den yüzde 49.25'e çıkarılarak memur emeklileriyle eşitlenmişti.

Türk lirası (AA) BU YIL SSK VE BAĞ-KUR'LULAR ÖNE GEÇTİ Bu tarihten sonra refah payı uygulanmadı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, memur emeklilerinden Temmuz 2024'te 5.42, Ocak 2025'te 4.21, Temmuz 2025'te ise 1.1 puan daha yüksek zam aldı. 2026'nın ilk ayında ise bu kez memur emeklilerinin SSK ve Bağ-Kur'lulardan yaklaşık 6.45 puan avantajlı olacağı hesaplanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu farkın refah payı ile kapatılmasını talep ediyor.

Türk lirası (AA)



NASIL YAPILACAK?



Refah payının iki şekilde uygulanması mümkün. Birinci ve en güçlü formüle göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı refah payı ile memur emeklileriyle eşitlenebilecek. Örneğin; anketteki tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6.45 puan refah payı verilecek ve tüm emekliler yüzde 19.39 zam alabilecek. İkinci formülde ise hem SSK ve Bağ-Kur hem memur emeklilerine refah payı verilerek tüm emeklilerin zam oranı artırılabilecek. Bu durumda emeklilerin zam oranı yüzde 19.39'u aşabilecek. Burada karar Ocak ayında zam oranlarının belli olmasının ardından verilecek. Eğer refah payı kararı alınırsa, yasal düzenleme yapılarak Ocak itibariyle devreye alınacak.

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.