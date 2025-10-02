İkiz Mavi Vatan'a ulaştı!

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna kattığı "ikiz" yeni nesil sondaj gemilerinden ilki Mavi Vatan'a ulaştı. 12 bin metre sondaj kapasitesine sahip, 200 personele yaşam alanı sunacak gemi, Akdeniz'deki çalışmalarla birlikte Türkiye'nin yurt dışında üstleneceği projelere de "yüksek teknoloji desteği" verecek. 6 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle toplam 8 gemilik dev filoya sahip olan Türkiye'nin, ayrıca 2 yüzer üretim platformu da bulunuyor. Türkiye, yeni gemilerle dünyanın en büyük 4'üncü derin deniz sondaj sahip ülkesi olacak.