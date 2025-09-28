İşte depozito ayrıntıları...

Kira sözleşmelerinde tarafların en fazla merak ettiği konular arasında depozito bedeli geliyor. Konut ve işyerlerinde kararlaştırılacak depozito bedeli en fazla üç aylık kira bedeli olabileceği gibi burada yasal olarak "kısmi butlan" geçerli olacak. Yani üç aylık kira tutarını aşan kısım geçersiz sayılacak. Böyle bir durumda kiracı tüketici hakem heyetine başvurarak fazla ödemeyi geri alabilir. Ayrıca ev sahibinin depozitoyu keyfi olarak elinde tutma veya kesinti yapma hakkı yok. Ev sahibinin böyle bir talebi olduğunda gerekçelerini somut olarak göstermeli ve ispat etmelidir. Kiracının tek taraflı olarak son kirayı ödemeyip depozitoya saydırma hakkı yok. Böyle bir durumda ev sahibi bu konuda yasal işlem başlatabilir. tüketicilerin korunmasını hedefliyor.