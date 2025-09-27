Kadın çiftçiler devlet tarafından desteklenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı kapsamında Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, kırsalda yaşayan kadınların desteklenmesi için "Lezzetli Turşular Mutlu Sofralar Projesi"ni hayata geçirdi. Proje kapsamında Sakabaşı köyünde çiftçilik yapan 25 kadına, Elazığ Halk Eğitimi Merkezi'nde sebze yetiştiriciliği ve turşu yapımı eğitimi verildi. Eğitimi tamamlayan kadınlara köylerinde turşu yapımında kullanılmak üzere sebze yetiştirmeleri için domates, biber, fasulye, kornişon, lahana gibi fideler ile gübre ve sulama sistemi desteği sağlandı. Yetiştirdikleri sebzelerden turşular yapan kadınlar, bunları fuarlarda, eş dost aracılığıyla ya da köylerine gelen müşterilerine pazarlayarak gelir elde ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, "Kadın eliyle üretilen sebzelerin tamamından farklı farklı turşular yapıldı. Bu sayede ekonomik girdi sağlanıyor ve istihdama yönelik bir üretim oluyor" diye konuştu.