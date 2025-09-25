TCMB Başkanı Karahan'dan New York'ta "Enflasyon" sunumu: Dezenflasyon süreci güçlenecek | Merkez beklentiyi açıkladı

PODCAST CANLI YAYIN

TCMB Başkanı Fatih Karahan, New York’ta düzenlenen 17. Türkiye Yatırım Konferansı’nda yaptığı sunumda, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Karahan, dezenflasyon sürecinin güçleneceğini belirtirken, Merkez Bankası da eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa, reel sektör ve hanehalkı tarafında gerilediğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, New York'ta Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye - ABD İş Konseyi ve J.P. Morgan Chase Bankası tarafından ortaklaşa organize edilen 200'ün üzerinde portföy yöneticisi ve yatırımcının katıldığı 17. Türkiye Yatırım Konferansı'nda "Türkiye'de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

"DEZENFLASYON SÜRECİ GÜÇLENECEK"
"Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir." ifadelerini kullanan Karahan, Orta Vadeli Program'da öngörülen makroekonomik çerçevenin bu sürece katkı sağlayacağını ifade etti.

Karahan, Kurulun politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceğini ifade etti.

Adımların büyüklüğünün enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirileceğini kaydeden Karahan, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını vurguladı.

MERKEZ ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI
Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin gerilediğini açıkladı.

Buna göre; 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,59 puan azalarak yüzde 22,25 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 36,80 seviyesine, hanehalkı için 1,08 puan azalarak yüzde 52,99 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 0,20 puan azalarak yüzde 27,35 seviyesinde gerçekleşti.

