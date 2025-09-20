PODCAST CANLI YAYIN

Stokçuya, fırsatçıya geçit yok! 2025'in ilk 8 ayındaki denetimlerde 1,9 milyar lira ceza kesildi

Bu yılın ilk 8 ayında fahiş fiyat, stokçulukla mücadele ve fiyat etiketi denetimlerinde işletmelere yaklaşık 1,9 milyar lira ceza kesildi. Ocak-ağustos döneminde 77 bin 405 gerçek ve tüzel kişi, otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri bakımından denetlendi.

Ticaret Bakanlığınca bu yılın ocak-ağustos döneminde yapılan fahiş fiyat, stokçulukla mücadele ve fiyat etiketi denetimlerinde işletmelere yaklaşık 1,9 milyar lira ceza kesildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ekonomik refahını bozacak, iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, arz-talep dengesinde olumsuz etki yaratacak her türlü fiile karşı denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, yılın ocak-ağustos döneminde fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele, fiyat etiketi ve tüketicinin korunmasına yönelik olarak, 371 bin 525 firma, 23 milyon 221 bin 447 ürün denetlendi, toplam 1 milyar 869 milyon 128 bin 236 lira ceza uygulandı.

EMLAK SEKTÖRÜNE 47,9 MİLYON, OTOMOTİV SEKTÖRÜNE 87,5 MİLYON LİRA CEZA

İç Ticaret Genel Müdürlüğünce, haksız ticari uygulamalar başta olmak üzere stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele özelinde ağustosta 8 bin 957 firma denetlenerek 12,2 milyon lira ceza verildi.

Ocak-ağustos döneminde 77 bin 405 gerçek ve tüzel kişi, otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri bakımından denetlendi. Aykırı fiillerde bulunan 3 bin 138 gerçek ve tüzel kişiye, 725 milyon 815 bin lira ceza kesildi.

Aynı dönemde haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri başlığı altında 290,2 milyon lira, fahiş fiyat başlığı altında 254,6 milyon lira ceza uygulandı. Ayrıca kuyum sektörüne yönelik denetimlerde 17,9 milyon lira, emlak sektörüne yönelik denetimlerde 47,9 milyon lira, otomotiv sektörüne yönelik denetimlerde 87,5 milyon lira ceza uygulanması kararlaştırıldı. Ticari elektronik ileti ve çalışma saatleri başlığı altında uygulanan ceza tutarı ise 27,7 milyon lira oldu.

TÜKETİCİNİN KORUNMASI İÇİN 387,9 MİLYON LİRALIK CEZA

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce, ağustosta 3 bin 841 firma denetlendi, 196 firmaya 30,6 milyon lira ceza kesildi.

Ocak-ağustos döneminde ise tüketicilerin taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar, ürün güvenliği kapsamında 22 bin 490 gerçek ve tüzel kişi denetlendi, bunlardan aykırı eylemleri tespit edilen 1473'üne 387 milyon 943 bin 69 lira ceza uygulandı.

Ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklar nedeniyle 182,3 milyon lira, reklam ve haksız ticari uygulamalar için 173,1 milyon lira, ürün güvenliği kapsamında da 32,5 milyon lira ceza verildi.

İSTANBUL'DA, AYKIRILIKLARA 508,6 MİLYON LİRA CEZA

Bakanlığa bağlı ticaret il müdürlüklerince ağustosta 27 bin 249 firma ve 2,4 milyondan fazla ürün denetlendi. Bu denetimlerde 6 bin 412 firmaya 74,2 milyon lira ceza uygulandı. Ocak-ağustos döneminde 271 bin 630 firma, 23 milyon 221 bin 447 ürün denetlenirken, 58 bin 289 firmaya 755 milyon 370 bin 152 lira ceza kesildi.

Söz konusu dönemde İstanbul'da 6,6 milyon, Ankara'da 3,9 milyon ve Antalya'da 3,4 milyon ürün denetlendi. İstanbul'daki denetimlerde aykırılık tespit edilen 140 bin 814 ürün için 508,6 milyon lira ceza verildi.

Rekabet Kurumunca yapılan çalışmalar kapsamında da geçen yıl 223 firmaya 7,7 milyar lira ceza uygulandı. Bu yılın ocak-ağustos döneminde ise başta gıda endüstrisi, sigorta hizmetleri, finans işlemleri, inşaat ve kimyasal ürünler alanında hizmet gösteren firmalar olmak üzere 175 firmaya 4,6 milyar lira ceza kesildi.

