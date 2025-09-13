PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul Havalimanı’na ACI’den üç prestijli küresel ödül

İGA’dan yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı’nın “Avrupa’nın En İyi Havalimanı”, “Seviye 5 Müşteri Deneyimi Akreditasyonu” ve “Küresel Eğitim Liderliği” ödüllerini aldığı duyuruldu. ACI tarafından verilen bu ödüller, havalimanının yolcu memnuniyeti ve hizmet kalitesindeki başarısını tescilledi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın "Avrupa'nın En İyi Havalimanı", "Seviye 5 Müşteri Deneyimi Akreditasyonu" ve "Küresel Eğitim Liderliği" ödüllerinin sahibi olduğu aktarıldı. Söz konusu açıklamada, "ACI tarafından üç olağanüstü küresel ödüle layık görüldüğünü duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ödüller, ekiplerimizin özverisinin, milyonlarca yolcunun güveninin ve müşteri deneyimini kültürümüzün temel taşı haline getirme vizyonumuzun bir kanıtıdır." ifadeleri kullanıldı.

