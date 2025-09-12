Emekli zammı için bir ipucu daha! Yeni anket yeni tahmin | Kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur'luya yeni maaş hesabı

Emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı için ipuçları birbiri ardına gelmeye başladı. Merkez Bankası'nın 2025 yıl sonu enflasyonu tahminini yüzde 25-29 aralığında açıklamasının ardından bu hafta başında Orta Vadeli Program açıklandı. Programda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28.5 olarak yer aldı.
TAHMİN NE GETİRECEK?
Şimdi de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. Ekonomistlerle yapılan Eylül ayı anketinde yıl sonu enflasyonu yüzde 29.86 olarak tahmin edildi. Ocak ayında 2025'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı, bu tahmine göre yüzde 11.3'ü bulacak.
HANGİ ORANLAR GÜNDEMDE?
Merkez Bankası'nın tahminine göre emeklilerin zam oranı yüzde 7.14-yüzde 10.56 aralığında bekleniyor. OVP'deki yüzde 28.5'lik tahminin gerçekleşmesi halinde ise bu yılın ikinci 6 aylık döneminde TÜFE 10.14 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında buna göre Ocak'ta yüzde 10.14 artış yaşanacak.