Emekli zammı için bir ipucu daha! Yeni anket yeni tahmin | Kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur'luya yeni maaş hesabı

Milyonlarca emeklinin Ocak zammı için şekillenmeye başladı. OVP’nin ardından bir ipucu da Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nden geldi. Anketteki 2025 yıl sonu enflasyon tahmini 2026’nın ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ne kadar zam alabileceğini ortaya koydu…

Emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı için ipuçları birbiri ardına gelmeye başladı. Merkez Bankası'nın 2025 yıl sonu enflasyonu tahminini yüzde 25-29 aralığında açıklamasının ardından bu hafta başında Orta Vadeli Program açıklandı. Programda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28.5 olarak yer aldı.




TAHMİN NE GETİRECEK?
Şimdi de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. Ekonomistlerle yapılan Eylül ayı anketinde yıl sonu enflasyonu yüzde 29.86 olarak tahmin edildi. Ocak ayında 2025'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı, bu tahmine göre yüzde 11.3'ü bulacak.



HANGİ ORANLAR GÜNDEMDE?
Merkez Bankası'nın tahminine göre emeklilerin zam oranı yüzde 7.14-yüzde 10.56 aralığında bekleniyor. OVP'deki yüzde 28.5'lik tahminin gerçekleşmesi halinde ise bu yılın ikinci 6 aylık döneminde TÜFE 10.14 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında buna göre Ocak'ta yüzde 10.14 artış yaşanacak.



TABAN AYLIK ARTAR MI?
Emekliler kesin zam oranını Ocak ayının başında öğrenecek. Zam oranının belli olmasının ardından taban aylık artışı, refah payı gibi talepler de karara bağlanacak. Bu uygulamaların hayata geçirilmesine karar verilirse, yasal düzenleme yapılması gerekecek. Taban aylık artışı yapılır ve anketteki gibi yüzde 11.3 artış yansıtılırsa, emeklilere en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 17 bin 789 liraya yükselecek.



SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT: 17.000
% 11.3 ZAMLI: 18.921
MEVCUT: 17.500
% 11.3 ZAMLI: 19.478
MEVCUT: 18.000
% 11.3 ZAMLI: 20.034
MEVCUT: 19.000
% 11.3 ZAMLI: 21.147
MEVCUT: 20.000
% 11.3 ZAMLI: 22.260
MEVCUT: 21.000
% 11.3 ZAMLI: 23.373




MEVCUT: 22.000
% 11.3 ZAMLI: 24.486
MEVCUT: 23.000
% 11.3 ZAMLI: 25.599
MEVCUT: 24.000
% 11.3 ZAMLI: 26.712
MEVCUT: 25.000
% 11.3 ZAMLI: 27.825
MEVCUT: 26.000
% 11.3 ZAMLI: 28.938
MEVCUT: 27.000
% 11.3 ZAMLI: 30.051
MEVCUT: 28.000
% 11.3 ZAMLI: 31.164
MEVCUT: 29.000
% 11.3 ZAMLI: 32.277
MEVCUT: 30.000
% 11.3 ZAMLI: 33.390




MEVCUT: 31.000
% 11.3 ZAMLI: 34.503
MEVCUT: 32.000
% 11.3 ZAMLI: 35.616
MEVCUT: 33.000
% 11.3 ZAMLI: 36.729
MEVCUT: 34.000
% 11.3 ZAMLI: 37.842
MEVCUT: 35.000
% 11.3 ZAMLI: 38.955
MEVCUT: 36.000
% 11.3 ZAMLI: 40.068
MEVCUT: 37.000
% 11.3 ZAMLI: 41.181
MEVCUT: 38.000
% 11.3 ZAMLI: 42.294




MEVCUT: 39.000
% 11.3 ZAMLI: 43.407
MEVCUT: 40.000
% 11.3 ZAMLI: 44.520
MEVCUT: 41.000
% 11.3 ZAMLI: 45.633
MEVCUT: 42.000
% 11.3 ZAMLI: 46.746
MEVCUT: 43.000
% 11.3 ZAMLI: 47.859
MEVCUT: 44.000
% 11.3 ZAMLI: 48.972
MEVCUT: 45.000
% 11.3 ZAMLI: 50.085



MEVCUT: 46.000
% 11.3 ZAMLI: 51.198
MEVCUT: 47.000
% 11.3 ZAMLI: 52.311
MEVCUT: 48.000
% 11.3 ZAMLI: 53.424
MEVCUT: 49.000
% 11.3 ZAMLI: 54.537
MEVCUT: 50.000
% 11.3 ZAMLI: 55.650

