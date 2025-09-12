Emekli zammı için bir ipucu daha! Yeni anket yeni tahmin | Kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur'luya yeni maaş hesabı

Türk lirası (AA)

TABAN AYLIK ARTAR MI?

Emekliler kesin zam oranını Ocak ayının başında öğrenecek. Zam oranının belli olmasının ardından taban aylık artışı, refah payı gibi talepler de karara bağlanacak. Bu uygulamaların hayata geçirilmesine karar verilirse, yasal düzenleme yapılması gerekecek. Taban aylık artışı yapılır ve anketteki gibi yüzde 11.3 artış yansıtılırsa, emeklilere en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 17 bin 789 liraya yükselecek.