Doğanlar Mobilya’dan sürdürülebilirlikte “çifte önemlilik” yaklaşımı

Doğanlar Mobilya Grubu, çevresel ve sosyal etkilerini finansal sonuçlarla birlikte ele alan bütünsel sürdürülebilirlik stratejisiyle fark yaratıyor. Yerel tedarikçiye öncelik, enerji verimliliği, sıfır atık hedefi ve kadın istihdamını artırmaya yönelik adımlarla 2024 yılında sektörde öncü projelere imza atan şirket, inovasyona da 106,6 milyon TL yatırım yaptı.

Giriş Tarihi :28 Ağustos 2025
Doğanlar Mobilya Grubu olarak, sürdürülebilirliği sadece finansal başarılarıyla değil, aynı zamanda çevreye ve topluma olan sorumluluklarıyla birlikte ele alan bütünsel bir yaklaşım olarak benimsediklerini belirten Doğanlar Mobilya Grubu CEO'su Mutlu Erturan, "Stratejimizin merkezine, çevresel ve sosyal etkilerimizi finansal sonuçlarımızla birlikte değerlendiren "çifte önemlilik" yaklaşımını yerleştirdik. Bu stratejiyi, organizasyonel kültürümüzün ayrılmaz bir parçası yapma kararlılığındayız. Odaklandığımız dört temel alan ise Sorumlu Tedarik Süreçleri, Doğayla Uyumlu Operasyonlar, Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Paydaşlarla Ortak Değer yaratmaktır." dedi.

ÖNCELİK YEREL TEDARİKÇİLERDE

Tedarik zinciri süreçlerini çevresel ve etik ilkelere göre şekillendirdiklerini belirten Erturan, şunları söyledi: "Bu alanda yerel tedarikçilere öncelik vererek yerel ekonomiyi destekliyor, böylece hem karbon ayak izimizi azaltıyor hem de lojistik maliyetlerimizi optimize ediyoruz. 2024 yılında 209 yeni tedarikçiyle çalışmaya başladık; toplam 813 tedarikçimizin 645'i yerel firmalardan oluşuyor."

HEDEF SIFIR ATIK

Üretim sürecinde doğa üzerindeki etkiyi minimize etmeye büyük önem verdiklerinin altını çizen Erturan, şu ifadeleri kullandı: "Enerji verimliliği çalışmalarımız sayesinde, üretim hatlarımızdaki enerji tasarruflu makine kullanımı arttı. Ayrıca, "Sıfır Atık" hedefimiz doğrultusunda, mobilya üretiminden kaynaklanan atıkları geri dönüştürerek yeniden hammadde olarak kullanıyoruz. Yataklarımızda kullandığımız geri dönüştürülmüş elyaflarla 2024 yılında 120 ton PET şişeyi ekonomiye kazandırdık. Lisanslı geri dönüşüm firmalarına gönderdiğimiz plastik atık miktarı 44,1 ton, kâğıt atık miktarı ise 121,9 ton oldu. Tüm ürün portföyümüzdeki geri ve ileri dönüştürülmüş ham madde kullanım oranı %2,7, yatak ürün gamımızda bu oran %18. İnovasyonu sürdürülebilirlik hedeflerimizle entegre ederek, çevre dostu ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Geri dönüştürülmüş kumaşlardan su bazlı boyalara kadar yenilikçi yaklaşımları ürünlerimize entegre ettik. Bu çabalarımız doğrultusunda, 2024 yılında Ar-Ge ve inovasyon için 106,6 milyon TL yatırım yaptık ve Ar-Ge ekibimiz 57 kişiye ulaştı."

KADIN İSTİHDAMINA DESTEK

Başarının temelinde insan kaynağının yattığına inanarak çalışanlarına yatırım yaptıklarını söyleyen Erturan, "2024 yılında iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırmak amacıyla çalışanlarımıza toplam 6.072 kişi/saat eğitim verdik. Kadın istihdamını artırmaya yönelik politikalarımızla kadın yönetici oranımızı %17'ye yükselttik. Ayrıca, dezavantajlı bölgelerdeki okullara mobilya bağışı gibi sosyal projelerle yerel toplulukları desteklemeyi sürdürüyoruz. 2024 Sürdürülebilirlik Raporumuz aracılığıyla, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda attığımız adımları tüm paydaşlarımızla paylaşmayı ve sektöre örnek olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

