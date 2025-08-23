PODCAST CANLI YAYIN
Doğanlar Mobilya'da bayrak devri: CEO'luk görevini Mutlu Erturan devraldı

Doğanlar Mobilya Grubu'nda 15 Ağustos 2025 itibarıyla CEO'luk görevini Mutlu Erturan'a devreden İsmail Doğan, Yönetim Kurulu Başkanı olarak stratejik liderliğini sürdürecek. Üretimden yönetime birçok kademede görev alan Doğan’ın yeni rolü, şirketin kurumsal hafızasını koruyarak küresel büyüme vizyonunu desteklemeyi hedefliyor.

23 Ağustos 2025
Doğanlar Mobilya'da bayrak devri: CEO'luk görevini Mutlu Erturan devraldı

Doğanlar Mobilya Grubu'nda üst düzey görev değişikliğiyle birlikte güçlü bir bayrak devri daha yaşandı. Şirketin CEO'luk görevini 15 Ağustos 2025 itibarıyla Mutlu Erturan'a devreden İsmail Doğan, Yönetim Kurulu Başkanı olarak grubun stratejik yolculuğunu yönetmeye devam edecek.

GÜÇLÜ LİDERLİK
Çanakkale Biga'da dünyaya gelen İsmail Doğan, Doğanlar Mobilya Grubu bünyesinde üretimden yönetime kadar birçok kademelerde görev aldı. Sektörün gelişimine katkı sunan derneklerde önemli görevler üstlenerek mobilya endüstrisine destek verdi. Son olarak Doğanlar Mobilya Grubu CEO'su olarak şirketin dönüşüm sürecine liderlik etti.

GELECEK VİZYONU
İsmail Doğan'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmesi, grubun liderlikte süreklilik ve istikrarı da simgeliyor. Doğanlar Mobilya, bu stratejik görev dağılımıyla hem kurumsal hafızasını hem de küresel büyüme hedeflerini hızla gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

BAYRAĞI DAHA YÜKSEĞE TAŞIYACAĞIZ

Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, "CEO'luk görevini büyük bir özveriyle sürdürdüğüm dönemin ardından, Yönetim Kurulu Başkanı olarak grubumuzun sürdürülebilir büyüme vizyonuna liderlik edecek olmak büyük bir gurur. Çalışma arkadaşlarımızla hedefimiz, bayrağı daha da yukarılara taşımak." dedi.

