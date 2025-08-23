Doğanlar Mobilya’da bayrak devri: CEO’luk görevini Mutlu Erturan devraldı

Doğanlar Mobilya Grubu'nda üst düzey görev değişikliğiyle birlikte güçlü bir bayrak devri daha yaşandı. Şirketin CEO'luk görevini 15 Ağustos 2025 itibarıyla Mutlu Erturan'a devreden İsmail Doğan, Yönetim Kurulu Başkanı olarak grubun stratejik yolculuğunu yönetmeye devam edecek.

GÜÇLÜ LİDERLİK

Çanakkale Biga'da dünyaya gelen İsmail Doğan, Doğanlar Mobilya Grubu bünyesinde üretimden yönetime kadar birçok kademelerde görev aldı. Sektörün gelişimine katkı sunan derneklerde önemli görevler üstlenerek mobilya endüstrisine destek verdi. Son olarak Doğanlar Mobilya Grubu CEO'su olarak şirketin dönüşüm sürecine liderlik etti.

İsmail Doğan (Takvim.com.tr)

GELECEK VİZYONU

İsmail Doğan'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmesi, grubun liderlikte süreklilik ve istikrarı da simgeliyor. Doğanlar Mobilya, bu stratejik görev dağılımıyla hem kurumsal hafızasını hem de küresel büyüme hedeflerini hızla gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

BAYRAĞI DAHA YÜKSEĞE TAŞIYACAĞIZ

Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, "CEO'luk görevini büyük bir özveriyle sürdürdüğüm dönemin ardından, Yönetim Kurulu Başkanı olarak grubumuzun sürdürülebilir büyüme vizyonuna liderlik edecek olmak büyük bir gurur. Çalışma arkadaşlarımızla hedefimiz, bayrağı daha da yukarılara taşımak." dedi.