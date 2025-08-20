SON DAKİKA
Eksik sigorta riski işletmeleri büyük kayıplara sürüklüyor: AXA Türkiye’den kritik uyarı

Eksik sigortanın ciddi mağduriyetler doğurabileceğine dikkat çeken AXA Türkiye Teknik Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Barış Altın, ‘Sigorta, yalnızca bir formalite değil; geleceğe atılan güçlü bir adımdır. Bu nedenle poliçelerin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve varlıkların gerçek değeri ile güvence altına alınması önem taşıyor.’ dedi.

20 Ağustos 2025
Eksik sigorta riski sadece bireyleri değil, işletmeleri de tehdit ediyor. Düşük bedelle sigortalanan makineler ve tesisler, büyük bir hasar anında sadece maddi kayıplara değil, üretim, pazar ve itibar kaybı gibi zincirleme sonuçlara da yol açabiliyor.

'ÖNEMLİ SORUN'
AXA Türkiye Teknik Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Barış Altın, bu durumun ciddi mağduriyetler doğurabileceğine dikkat çekerek, sigortanın temel işlevine vurgu yaptı: "Eksik sigorta, sektörümüzün en önemli sorunlarından biri. AXA Türkiye olarak müşterilerimizin yalnızca hasar anında yanında olmakla kalmıyor, risklerini hasar gerçekleşmeden önce belirleyip yönetmeleri konusunda da rehberlik ediyoruz. Sigorta bedelinin doğru tespit edilmesi bu sürecin en kritik adımı. Müşterilerimiz, 'Benim için değerli olanı yeterince koruyor muyum?' sorusunu kendilerine hasar gelmeden önce sormalı. Bu farkındalığın artması için dijital çözümler sunuyor, bilgilendirici içeriklerle süreci daha anlaşılır kılıyoruz. Çünkü sigorta, yalnızca bir formalite değil; geleceğe atılan güçlü bir adımdır. Bu nedenle poliçelerin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve varlıkların gerçek değeri ile güvence altına alınması büyük önem taşıyor."

Eksik sigorta riskine karşı poliçe yenileme dönemlerinde yapı birim maliyetleri ve enflasyon oranlarını dikkate alarak otomatik güncellemeler yapan AXA Türkiye, ayrıca dijital sigorta bedeli hesaplayıcıları ve gerektiğinde ekspertiz hizmeti sunarak müşterilerine kapsamlı destek sağlıyor.

