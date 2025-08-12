Dizilerle valiz hazırlatacak plan: Türkiye 72 ülkede ekrandan turist çekecek

Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyada büyük ilgi gören Türk dizi leri, "mini dizi" formatında destinasyon tanıtımlarıyla Türkiye'ye turist çekecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yılın ağustosekim dönemi reklam faaliyetleri kapsamında "İstanbul My Love" mini dizisini Türk dizilerine ilgi duyan seçili ülkelerde yayınlayacak.

Ayrıca mini dizi de kısa bir 30 saniyelik reklam filmi üretilerek seçili Körfez ülkelerinde televizyonda yayınlanması sağlanacak. "Antalya Gambit" mini dizisinden de benzer şekilde reklam filmi hazırlanarak Rusya'da televizyonda yayınlanmasına devam edilecek. "İstanbul My Love" adlı mini dizide Körfez ülkelerinde yüksek bilinirliğe sahip oyuncular Engin Akyürek ve Afra Saraçoğlu , "Antalya Gambit" de ise Meryem Uzerli ve Kaan Urgancıoğlu rol aldı. Hali hazırda yayınları devam eden Turkaegean/Bodrum reklam filminin, hedef pazar Rusya'da gösterimi devam edecek.

Rusya özelinde çekimleri tamamlanan Mersin-Adana-Hatay rota reklam filminin de bu ay itibarıyla TV ve dijital mecralarda yayınlanmaya başlanması bekleniyor. Doğu Anadolu destinasyonlarının tanıtıldığı "Eastern Anatolia" filminin ise dijital mecralarda yayını bu ay sonuna kadar, Ankara rota filminin dijital iletişimi ise ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Karadeniz ve Kapadokya dijital film iletişimleri yıl sonuna kadar sürdürecek. Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Hollanda'da özel projeler gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Edho (Takvim.com.tr)

Dizi ve film tanımıtlarının yıl sonuna kadar dijital iletişimler kapsamında 72 ülkede, televizyon iletişimleri kapsamında 29 ülkede yayınlarına devam etmesi planlanıyor.

SOSYAL MEDYA HAMLESİ

Gotürkiye sosyal medya platformlarında Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X (Twitter), Douyin, Little Red Book (Xiaohongshu) ve Vk.com üzerinde destinasyon ve deneyim odaklı içerik paylaşımları devam edecek, yeni mecralar da olacak.

1.9 MİLYAR İZLENME

2025 Ocak-Haziran döneminde dijital platformlarda toplam 25 farklı film ve 74 farklı siteye gerçekleştirilen trafik kampanyaları ile 75 ülkede 6.7 milyar gösterim, 1.9 milyar izlenme elde edildi.

500 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Geçtığimiz yıl Türk dizi sektörü 150'nin üzerinde ülkeye ihracat yaparken, dijital platformlar aracılığıyla bu sayı 200'e ulaşıyor. Dijital platformların ürettikleri yapımlar dünyada 1 milyar tekil izleyiciye ulaşıyor.