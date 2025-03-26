TBMM'de kabul edildi: Bayram ikramiyesi 4 bin TL! Kim, ne kadar fark alacak? (AA)

BAYRAM İKRAMİYESİ 4 BİN TL

TBMM Genel Kurulu'nda emekli ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılması da dahil olmak üzere Gençlik ve Spor Hizmetleri ile ilgili teklif görüşülüyor. Emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin madde Genel Kurul'da kabul edildi.