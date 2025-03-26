TBMM’de kabul edildi: Bayram ikramiyesi 4 bin TL! Kim, ne kadar fark alacak?

Emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
BAYRAM İKRAMİYESİ 4 BİN TL
TBMM Genel Kurulu'nda emekli ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılması da dahil olmak üzere Gençlik ve Spor Hizmetleri ile ilgili teklif görüşülüyor. Emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin madde Genel Kurul'da kabul edildi.
KİM, NE KADAR FARK ALACAK?
TBMM'de kabul edilen teklifin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla fark ödemesi de en kısa sürede hesaplara yatırılacak. Yasa çıktıktan sonra emeklilere bin lira, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 750 lira, ölüm aylığı oranı yüzde 50 olana 500 lira, ölüm aylığı oranı yüzde 25 olana da 250 lira ikramiye zam farkı yatırılacak.