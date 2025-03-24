TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya açıkladı: Turizmde hedef 65 milyar dolar

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yıl turizm sektöründe 65 milyar dolar gelir hedeflediklerini söyledi.

Bağlıkaya, "Turizm, ülkemizin döviz girdisi, istihdam ve tanıtımı açısından vazgeçilmez bir sektör. 2025'te de rekorlar kırmaya devam edeceğiz. Artık turistler deniz, kum, güneş üçlüsüyle yetinmiyor. Gastronomi, kültür, inanç ve sağlık turizmi gibi farklı alanlarda da deneyimler yaşamak istiyorlar. Biz de bu trendleri yakından takip ediyor ve Türkiye'nin turizm çeşitliliğini artırmak için çalışıyoruz" dedi.