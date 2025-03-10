Depozito Sistemi 81 ilde başlıyor! Tek kullanımlık ambalajlar için yeni uygulama

Yıl sonuna kadar 81 ilde hayata geçecek olan Depozito Sistemi için geri sayım sürüyor. Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) mobil uygulamasına entegre edilen proje kapsamında cam, plastik ve alüminyum malzemeden yapılmış 0.1 ile 3 litre arasındaki tek kullanımlık ambalajlar iade makinelerine atılacak, depozito tutarı ise vatandaşın e-cüzdanına aktarılacak. Mobil uygulamada hesabını doğrulatan kullanıcılar, doğrulatmayanlara kıyasla çok daha geniş imkanlardan faydalanacak.



Hesabını doğrulatanların e-cüzdanlarındaki bakiye sınırı 100 bin lira olacak. Doğrulanmamış hesapta 2 bin 750 liradan fazla bakiye bulundurulamayacak. Hesabını doğrulatanlar farklı banka hesaplarına yıllık 100 bin liraya kadar para transferi yapabilecek. Hesabını doğrulatmayanlar, 2 bin 750 liradan fazla transfer yapamayacak. Doğrulanmış hesaplar başka bir DOA kullanıcısına para transferi yapabilecek. Ayrıca ATM'den QR kodla e-cüzdandaki para çekilebilecek.

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