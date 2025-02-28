Singer Türkiye Genel Müdürü Sinem Kınran Parlak: Kadınların gücüne inanıyoruz

Girişimcilik, bireylerin ekonomik özgürlüğünü kazanmasının ve topluma katkı sağlamasının en güçlü yollarından biri. Özellikle kadın girişimcilerin desteklenmesi, hem aile ekonomisini güçlendiren hem de sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan önemli bir unsur.



Konuyla ilgili olarak Singer Türkiye Genel Müdürü Sinem Kınran Parlak, SABAH'a şu açıklamalarda bulundu: 170 yılı aşkın süredir dikiş ve tasarım alanında sunduğumuz eğitimlerle kadınları ekonomik hayata dahil etmeye ve onların girişimcilik yolculuklarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. Singer, yalnızca bir dikiş makinesi markası değil, aynı zamanda kadınların ekonomik bağımsızlık kazanmasını sağlayan güçlü bir destekçi.



Yıllardır kadınların kendi işlerini kurmasına, ek gelir elde etmesine ve aile ekonomisine katkıda bulunmasına destek oluyoruz. Geçmişte, çalışma hayatına katılmaları sınırlı olan kadınlar için dikiş, kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayan önemli bir beceri haline gelmişti. Günümüzde de evde üretim yapan kadın girişimciler, tasarımcılar ve küçük atölyeler için Singer dikiş makineleri vazgeçilmez bir yardımcı olmaya devam ediyor. Tüketiciler artık seri üretim yerine el yapımı, özgün ve kişiye özel ürünlere yöneliyor.



Bu trend, kadın girişimciler için büyük bir fırsat sunuyor. Özel tasarım kıyafetlerden ev tekstili ürünlerine, özgün aksesuarlardan sürdürülebilir moda projelerine kadar geniş bir yelpazede üretim yapan kadınlar, Singer dikiş makineleri sayesinde kendi işlerini kurabiliyor. Ayrıca, geri dönüşüm ve yeniden tasarım trendlerinin yükselmesiyle birlikte, eski kıyafetleri dönüştüren veya atık kumaşlardan yeni ürünler tasarlayan girişimciler, hem çevre dostu hem de kazançlı bir iş modeli oluşturabiliyor.



Singer olarak, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları için çeşitli eğitim programları ve atölyeler düzenliyoruz. Devlet kurumları ile gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde kadınlar eğitimlerini sertifikalarla belgeleyebiliyor ve bu alanda daha sağlam adımlar atabiliyor. Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürüttüğümüz projelerle ise kadın girişimcileri teşvik ediyor, onların üretim süreçlerini destekliyoruz.



Sosyal medya ve dijital platformlarımızda kadın girişimcilerin hikâyelerini paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmalarına katkı sağlıyoruz. Ürettikleri ürünleri satabilmeleri için e-ticaret platformları ve pazar yerleriyle görüşmeler yaparak onları yeni satış kanallarıyla buluşturuyoruz.



TEKNOLOJİ VE DİJİTALLEŞME

Dikiş makinelerindeki teknolojik dönüşüm, kadın girişimcilerin üretim süreçlerini kolaylaştırıyor. Otomatik dikiş özellikleri, dijital desen oluşturma ve kişiselleştirme gibi yeni nesil özellikler, hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için büyük bir fark yaratıyor. Wi-fi bağlantılı ve dokunmatik ekranlı makineler sayesinde, kadınlar kendi tasarımlarını dijital olarak oluşturabiliyor ve üretimlerini hızlandırabiliyor.



Online eğitimler ve dijital topluluklar da kadın girişimcilere yeni fırsatlar sunuyor. Kadınlar, dünyanın dört bir yanındaki dikiş tutkunlarıyla bilgi paylaşabiliyor, yeni teknikler öğrenebiliyor ve kendi markalarını oluşturmak için daha fazla kaynağa erişebiliyor. Singer olarak, dikişin sadece bir hobi değil, aynı zamanda güçlü bir girişimcilik fırsatı sunduğuna inanıyoruz.



Önümüzdeki dönemde kadınlara yönelik eğitim programlarımızı genişletmeyi, iş birlikleriyle daha fazla kadına ulaşmayı ve onların kendi işlerini kurmalarına destek olmayı planlıyoruz. Kadın kooperatifleri ve girişimci topluluklarıyla çalışarak, el emeğinin ve dikişin sürdürülebilir bir gelir kaynağına dönüşmesini sağlamayı hedefliyoruz.



Kadınların üretim yaparak güçlenmesi, yalnızca bireysel hayatlarını değil, toplumun tamamını olumlu yönde etkileyen bir süreç. Bu bilinçle, kadın girişimcileri desteklemeye, onlara ilham vermeye ve hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaya devam edeceğiz. Kadınların gücüne inanıyor ve onların girişimcilik yolculuğunda yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz.

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