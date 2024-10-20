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45 bin konut yerinde dönüştü

Afetlerde hasar gören konutunu ya da iş yerini yeniden yerinde yapmak isteyen vatandaşlara hibe ve kredi desteği veren Yerinde Dönüşüm Projesi'nde güncel veriler ortaya çıktı.

Murathan Yıldırım Murathan Yıldırım
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ekim 2024
45 bin konut yerinde dönüştü

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Afetlerde hasar gören konutunu ya da iş yerini yeniden yerinde yapmak isteyen vatandaşlara hibe ve kredi desteği veren Yerinde Dönüşüm Projesi'nde güncel veriler ortaya çıktı. Bugüne kadar projeye e-Devlet üzerinden 255 bin aktif başvuru gelirken, Yerinde Dönüşüm ofislerinde 125 bin afetzede ile yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. Kampanya kapsamında şu an 45 bin bağımsız bölümün inşası devam ediyor. Bu yapılar için sağlanan destek tutarı ise 11 milyar liraya ulaştı. Yapım aşamasındaki 20 bin bağımsız bölümün tamamlanmak üzere olduğu aktarıldı.

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