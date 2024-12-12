Beşar Esad ile İsrail arasında gizli anlaşma! Arap basını patlattı: Belgeler ortaya çıktı

Belgelere göre, İsrail 'in uyarıları daha da artarak daha önce alınan önlemlerin sadece birer "uyarı atışı" olduğu, Suriye'nin İran'la iş birliğine devam etmesi halinde misilleme eylemlerinin gerçekleşeceği ifade edildi.

Belgelerde İsrail 'in geçmişteki önlemlerinin sadece bir "uyarı atışı" olduğu ve Suriye 'nin İran'la iş birliğinin devam etmesi halinde misilleme eylemlerinin de bunu takip edeceğini belirtildi.

Belgelerde yer alan bir mektupta, " Hizbullah 'ın hava savunma yeteneklerini desteklemek İsrail'e karşı bir eylemdir. Bu sadece Hizbullah'ın çıkarlarına hizmet ederken ordunuza zarar verir" denildi.

İsrail güçleri, Suriye 'deki İran askeri varlığını ortadan kaldırma stratejisinin bir parçası olarak 7 Mayıs 2023'te Suriye komuta yapılarına bağlı silah depolarını hedef aldı. Belgelerde, Esad rejiminin İsrail'den istihbarat almanın yanı sıra İran mevzilerine yönelik saldırıları da aktif olarak koordine ettiği belirtiliyor.

Peki, belgelerde ne yazıyor? Takvim.com.tr yapay zeka desteği ile tek tek çevirdi. İşte, Beşar Esad -Mossad iş birliğini gösteren o belgeler…

Suriye Arap Cumhuriyeti

Genelkurmay Başkanlığı - Ordu ve Silahlı Kuvvetler

İstihbarat Şubesi, Şube Başkanlığı Ofisi

Numara: 13126

Tarih: 2032/7/6

Sayın Ulusal Güvenlik Ofisi Başkanı,

(Çok Gizli ve Acil)

2023/7/2 tarihli ve 1/2067 numaralı yazımıza istinaden, İsrailli (Musa) adlı şahıstan, Savunma Bakanı Sayın General'e, WhatsApp üzerinden 2032/7/6 tarihinde bir mesaj ulaşmıştır. Mesajın içeriği harfi harfine şu şekildedir:

"Merhaba Saygıdeğer Efendim... Ben Musa.

Bu gece (2032/7/6), Genelkurmay ve Silahlı Kuvvetler Teşkilatı'na bağlı silahlanma biriminin yönettiği Katifa bölgesindeki özel bir silah deposunu hedef aldık. Daha önce 2013/7/16 tarihli mesajımızda belirttiğimiz üzere, bu süreci ordu ihtiyaçlarınıza uygun şekilde yönetebilir ve bölgelerinizi riske atmadan işlemleri sürdürebilirsiniz. Ancak bu operasyonlar İran'ın ve Hizbullah'ın çıkarlarına hizmet ettiği için kullanılmaktadır, ki bu da size zarar vermektedir.

Defalarca uyarılarımıza rağmen, İran'dan Suriye'ye silah taşıma işlemlerini sürdürüyorsunuz. Bu silahlar, Suriye Hava Kuvvetleri'nin 27. Tümenine ait İlyuşin 767 tipi uçaklarla taşınmakta ve insani yardım kisvesi altında Hmeymim Havaalanı'na inmektedir. Ayrıca, bu silahlar Hizbullah'a da ulaştırılmaktadır.

Eğer Suriye Ordusu uçaklarına destek vermeye devam ederseniz, bu duruma her zamankinden daha sert bir tepki vereceğiz. Silah nakli işlemlerine derhal son vermeniz gerekmektedir.

Bilginize sunulur.

İstihbarat Şubesi Başkanı