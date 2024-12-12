UEFA Avrupa Ligi'nde hedefini final olarak belirleyen Galatasaray, 6. hafta maçında Malmö ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Sarı kırmızılı ekibin tek hedefi Eleda Stadyumu'ndan 3 puanı kopararak İstanbul'a zaferle dönmek. Malmö - Galatasaray maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
CANLI TAKİP
Malmö - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
MALMÖ - GALATASARAY MAÇININ İLK 11'LERİ
MALMÖ: Persson, Larssen, Rösler, Zatterstrom, Busanello, Christiansen, Johnsen, Rosengren, Bolin, Rieks, Botheim
GALATASARAY: Muslera, Abdülkerim, Metehan, Berkan, Sanchez, Sara, Torreira, Jelert, Yunus, Mertens, Batshuayi
Michy Bathsuayi (AA)
5 MAÇTA 11 PUAN TOPLADI
Bu sezon Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi sonrası yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Galatasaray, şu ana kadar 5 maça çıktı. Aslan, karşılaşmada PAOK'u 2-1 yendi. İkinci haftada ise Rigas ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı. Elfsborg ve Tottenham'ı evinde ağırladığı mücadelelerde 4-3 ve 3-2'lik galibiyetler aldı. AZ Alkmaar ile Hollanda'da oynadığı mücadeleden de 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Kritik randevu öncesinde 11 puana sahip.