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Galatasaray'ın Malmö maçı ilk 11'i belli oldu!

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, 6. hafta mücadelesinde Malmö ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar, namağlup yürüyüşünü sürdürmek ve sahadan galibiyetle ayrılmak amacında. Üst gruptaki iddiasını da son 2 maçta kuvvetlendirmeyi hedefleyen Okan Buruk ve öğrencileri ülke puanına da katkı vermek istiyor. Cimbom'un ilk 11'i belli oldu. Malmö - Galatasaray maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 19:31 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 19:36
Galatasaray’ın Malmö maçı ilk 11’i belli oldu!

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UEFA Avrupa Ligi'nde hedefini final olarak belirleyen Galatasaray, 6. hafta maçında Malmö ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Sarı kırmızılı ekibin tek hedefi Eleda Stadyumu'ndan 3 puanı kopararak İstanbul'a zaferle dönmek. Malmö - Galatasaray maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Malmö - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizMalmö - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

MALMÖ - GALATASARAY MAÇININ İLK 11'LERİ

MALMÖ: Persson, Larssen, Rösler, Zatterstrom, Busanello, Christiansen, Johnsen, Rosengren, Bolin, Rieks, Botheim

GALATASARAY: Muslera, Abdülkerim, Metehan, Berkan, Sanchez, Sara, Torreira, Jelert, Yunus, Mertens, Batshuayi

Michy Bathsuayi (AA)Michy Bathsuayi (AA)

5 MAÇTA 11 PUAN TOPLADI

Bu sezon Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi sonrası yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Galatasaray, şu ana kadar 5 maça çıktı. Aslan, karşılaşmada PAOK'u 2-1 yendi. İkinci haftada ise Rigas ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı. Elfsborg ve Tottenham'ı evinde ağırladığı mücadelelerde 4-3 ve 3-2'lik galibiyetler aldı. AZ Alkmaar ile Hollanda'da oynadığı mücadeleden de 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Kritik randevu öncesinde 11 puana sahip.

Malmö Türk takımlarına karşı üstün performansıyla dikkat çekiyor (AFP)Malmö Türk takımlarına karşı üstün performansıyla dikkat çekiyor (AFP)

BEŞİKTAŞ'A MAĞLUP OLDU

Galatasaray'ın rakibi Malmö, daha önce Beşiktaş ile karşılaştı. Siyah beyazlıların İstanbul'da 2-1 yendiği İsveç temsilcisi, Rangers'e 2-0, Olympiakos'a 1-0 ve Francvaros'a da 4-1 mağlup oldu. Tek galibiyetini Azerbaycan'da Karabağ karşısında 2-1'lik sonuçla aldı. Maç öncesinde 3 puanı bulunuyor.

Gabriel Sara (AA)Gabriel Sara (AA)

4 MAĞLUBİYETİ VAR

Galatasaray, 1976-1977 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda AIK ile karşılaşmasıyla başlayan süreçte Göteborg, Östersund ve Elfsborg ile mücadele etti. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu maçların sadece 2'sini kazanabildi. İki maçtan beraberlikle ayrılan Galatasaray, 4 kez de mağlup oldu.

Sezon Organizasyon Maç Skor
1976-1977 Kupa Galipleri Kupası AIK-Galatasaray 1-2
1976-1977 Kupa Galipleri Kupası Galatasaray-AIK 1-1
1994-1995 UEFA Şampiyonlar Ligi Göteborg-Galatasaray 1-0
1994-1995 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Göteborg 0-1
2007-2008 UEFA Kupası Galatasaray-Helsinborg 2-3
2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Östersund-Galatasaray 2-0
2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Östersund 1-1
2024-2025 UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Elfsborg 4-3

Malmö İstanbul'da Beşiktaş'a 2-1 yenildi (AFP)Malmö İstanbul'da Beşiktaş'a 2-1 yenildi (AFP)

MALMÖ TÜRK TAKIMLARINA KARŞI ÜSTÜN

İsveç temsilcisi, Türk takımlarına karşı yaptığı maçlarda aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Daha önce Beşiktaş ile 7, Sivasspor ile 2 kez olmak üzere toplamda 9 kez karşılaşan mavi-beyazlı takım, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlılar karşısında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi gören Malmö, Sivasspor'u iki maçta da mağlup etmeyi başardı.

Son olarak bu sezon Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olan Malmö, müsabakayı 2-1 kaybetmişti.

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