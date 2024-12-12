Galatasaray 'ın rakibi Malmö , daha önce Beşiktaş ile karşılaştı. Siyah beyazlıların İstanbul'da 2-1 yendiği İsveç temsilcisi, Rangers'e 2-0, Olympiakos'a 1-0 ve Francvaros'a da 4-1 mağlup oldu. Tek galibiyetini Azerbaycan'da Karabağ karşısında 2-1'lik sonuçla aldı. Maç öncesinde 3 puanı bulunuyor.

Galatasaray , 1976-1977 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda AIK ile karşılaşmasıyla başlayan süreçte Göteborg, Östersund ve Elfsborg ile mücadele etti. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu maçların sadece 2'sini kazanabildi. İki maçtan beraberlikle ayrılan Galatasaray, 4 kez de mağlup oldu.

Malmö İstanbul'da Beşiktaş'a 2-1 yenildi (AFP)

MALMÖ TÜRK TAKIMLARINA KARŞI ÜSTÜN

İsveç temsilcisi, Türk takımlarına karşı yaptığı maçlarda aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Daha önce Beşiktaş ile 7, Sivasspor ile 2 kez olmak üzere toplamda 9 kez karşılaşan mavi-beyazlı takım, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlılar karşısında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi gören Malmö, Sivasspor'u iki maçta da mağlup etmeyi başardı.

Son olarak bu sezon Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olan Malmö, müsabakayı 2-1 kaybetmişti.