Bakanlık yeni listeyi paylaştı! Peynir ve tereyağında natamisin

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı listelerde gıdanın kalitesi ile oynayan ve maliyeti düşürmek için insan sağlığına zararlı maddeler katan firmalar ifşa olmaya devam ediyor. Son olarak peynir ve tereyağında hile yapan firmaları da bakanlık açıkladı. Yeni listede ağırlıklı olarak süt ürünlerindeki oyunlar ortaya serildi. Yoğurt ve peynirlerde raf ömrünü uzatacak yabancı maddeler bulundu.

TESPİT EDİLEN HİLELER

Sucukta, sulu köfte ve mantı harcında kanatlı et ve sakatat taşlık tespiti, kaşarda yüzde yağ oranının düşük olması, bitkisel yağ tespiti, natamisin tespiti, eritme peynirinde nişasta kullanımı, mantı harcından sakatat tespiti, manda sütünde manda sütünün çıkmaması, pide harcında sakatat kalp tespiti, kuzu kuşbaşında kanatlı et tespiti, dana kıymalı iç harçta kanatlı ve sakatat tespiti, macunlarda ilaç etken maddesi tespiti, toz biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti, yağlarda ömrü uzatan ancak insan sağlığına zararlı natamisin tespiti ve zeytinyağlarda, tohum yağları tespiti.



GRAMAJ OYUNUNA CEZA

Ticaret Bakanlığı, ambalajlı ürünlere yönelik denetimlerini yoğunlaştırırken Reklam Kurulu da bunlara yönelik tanıtımları yakından takip ederek "gramaj oyunu"nu gizleyenlere ceza uyguluyor. İncelemeler sonucu, ambalajlarında gıda mevzuatına aykırı sağlık beyanları içeren, içeriğinde katkı maddesi bulunmasına rağmen katkısız olduğu izlenimi veren, "hakiki", "gerçek" gibi abartılı ifadeler kullanan, işlenmiş gıdalarda "doğal" ibaresi yer alan firmalara her bir reklam için 54 bin 987 lira, haksız ticari uygulamalar için 550 bin 59 lira idari para cezası veriliyor.



OKUL VE YURTLAR DENETLENİYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çocuk ve gençlerin sağlıklı gıdaya erişimi için yeni bir denetim süreci başlattıklarını belirterek, "Türkiye genelindeki yaklaşık 23 bin okul, yurt, etüt merkezi gibi yerlerin yemekhane ve kantinlerinde bu hafta başı itibarıyla denetime başladık. Denetimlerde uygunsuzluk tespit ettiğimiz durumda işletmeler hakkında en ağır cezaları uygulayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.