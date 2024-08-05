Apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulumu kolaylaştırılacak

Elektrikli araç şarj ünitelerine erişimi daha da kolaylaştırmak için harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelge ile apartman ve sitelerde şarj ünitesi kurulumu için gerekli koşullar kolaylaştırıldı. Bu kapsamda, kurulum için artık ortak alanlarda kat maliklerinin çoğunluk onayı yeterli olacak.

ONAY GEREKİYOR

Bakanlık tarafından yayımlanan 'Site ve Apartmanlarda Elektrikli Araç Şarj Ünitesi Kurulumu Genelgesi' kapsamında artık site ve apartmanların ortak otopark alanlarında şarj ünitesi kurulumu için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğunun kararı yeterli bulunacak. Ayrıca bu noktalarda kurulacak üniteler için öncelikle ilgili elektrik kurumunun olumlu görüşü alınacak. Kurulumun, elektrikle ilgili diğer tüm mevzuatlara ve Şarj Hizmeti Yönetmeliği'ne uygun olması gerekecek.

TİCARİ HEDEFLER KAPSAM DIŞI

Kat maliklerinin kullanımı haricinde, site veya apartman dışına hizmet vermeye yönelik ticari işletme amaçlı istasyonlar genelge kapsamında yer almıyor. Ortak alan olmayan, bağımsız bölümlerin eklentisi durumundaki otoparklarda ise mevcut elektrik tesisatında değişiklik yapılmayacaksa ve diğer bağımsız bölümler ile ortak alanlar etkilenmeyecekse kat malikleri kararına da gerek duyulmadan kurulum yapılabilecek.



'YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ BAŞARACAĞIZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Daha temiz bir çevre, çevre dostu bir ulaşım anlayışı için, apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj ünitelerinin yaygınlaşmasını kolaylaştırıyoruz. Genelgemizi 81 ilimize gönderdik. Kararlıyız, 2053 net sıfır emisyon hedefimize ulaşacağız ve yeşil dönüşümü hep birlikte başaracağız" açıklamasını yaptı.