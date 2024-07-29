Antalya’da çifte rekor: 1 günde 1.186 uçuş 217 bin yolcu

Antalya Havalimanı, yeni rekorlara imza attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda cumartesi günü 2024'ün yolcu ve uçak trafiği rekorunun kırıldığını bildirdi. Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "Antalya Havalimanı'nda cumartesi günü dış hatlarda bin 66, iç hatlarda 120 uçuş trafiği olmak üzere toplamda bin 186 uçak trafiğine hizmet verildi. Yine aynı gün dış hatlarda 197 bin 664, iç hatlarda da 19 bin 477 olmak üzere toplam 217 bin 141 yolcuya hizmet verildi. Bu rakamlar doğrultusunda hem yolcu hem de uçak trafiğinde 2024 yılının rekoru kırıldı" dedi.

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