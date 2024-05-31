Emekliye kazanç takvimi

Yaklaşık 16 milyon emekli için Haziran ve Temmuz, kazanç ayları olacak. Haziran'da bayram ikramiyesiyle birlikte erken maaş almaları gündemde olan emeklilere Temmuz'da da zam var. Üstelik kök aylıklara yansıtılacak zammın yanı sıra ek iyileştirme de söz konusu olabilecek. Peki emeklileri bu 2 ayda neler bekliyor? Hangi ödeme ne zaman emeklilerin hesabına yatırılacak? İşte detayları..

10-14 HAZİRAN'DA İKİ ÖDEME BİRDEN

Bu yılın ilk ikramiyesini Nisan'da alan emekliler, Haziran'da da Kurban Bayramı ödemesini hesabında görecek. Arife günü 15 Haziran Cumartesi, Kurban Bayramı da 16-19 Haziran günlerine denk geldiği için ikramiye büyük ihtimalle 10-14 Haziran tarihleri arasında yatırılacak. Aynı tarihlerde emeklilere erken maaş ödemesi yapılması da gündemde.

EN AZ 13 BİN TL

Memur emeklileri 1-5 Haziran tarihleri arasında aylıklarını alırken, bazı SSK emeklilerinin aylık ödeme günleri bayrama denk geliyor. Bu nedenle aylık ödemeleri erkene çekilebilecek. Tabii bu erken ödemenin sadece bu emeklilerle sınırlı kalmayıp, tüm emeklileri kapsaması bekleniyor. Bu durumda, emeklilere Kurban Bayramı öncesinde ikramiyeleriyle birlikte aylıkları da yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Haziran'da yapılması gereken aylık ödemelerini, memur emeklileri de Temmuz başında verilecek aylıklarını Kurban Bayramı öncesinde hesabında görebilecek. Emeklilerin ikramiyesi 3 bin lira, en düşük aylık ödemesi de 10 bin lira olduğu için hesaba en az 13 bin lira yatırılacak.

ZAM+İYİLEŞTİRME

Temmuz ise emeklilerin zam ayı olacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında artış, memur emeklilerine ise yüzde 10 zam ve yılın ilk yarısındaki TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı yansıtılacak. Zam oranı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 25, memur emeklilerinde yüzde 20 seviyesinde bekleniyor. Ancak kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak. SSK emeklileri 17-26 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Temmuz'da zamlı aylıklarını hesabında görecek. Memur emeklilerine de Temmuz aylıklarını almış olacakları için ay içinde zam farkı yatırılacak.

YASA ÇIKARILACAK

Temmuz'da ek iyileştirme konusu da karara bağlanacak. Bu kapsamda taban aylık ödemesinin artırılması ve refah payı verilmesi bekleniyor. Taban aylığın en az 12 bin 500 liraya yükseltilmesi beklenirken, refah payı ile de zam oranlarının artırılması söz konusu olabilecek. Burada memur emeklilerinin zam oranı refah payı ile SSK emeklileriyle eşitlenebileceği gibi, tüm emeklilere refah payı verilerek kök aylıklarında yapılacak artış yükseltilebilecek. Bu konuda kararın verilmesinin ardından düzenleme hızla yasalaştırılacak.

HAZİRAN AYI

▼ 1-5 Haziran: memur emeklilerinin maaş tarihi

▼ 10-14 Haziran: Bayram ikramiyesi ve erken maaş ödemesi

▼ Erken maaş kararıyla SSK'lıların 17-26 Haziran, Bağ-Kur'luların 25- 28 Haziran, memur emeklilerinin 1-5 Temmuz'da yapılacak aylık ödemelerinin ikramiyeyle birlikte verilmesi bekleniyor.

TEMMUZ AYI

▼ 3 Temmuz: Maaş zamları belli olacak.

▼ 17-26 Temmuz: SSK emeklilerine zamlı maaş

▼ 25-28 Temmuz: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

▼ Ay içinde memur emeklilerine zam farkı

▼ Ek iyileştirme ise yetişirse aylıklarla birlikte, yetişmezse yasa çıktıktan sonra...

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