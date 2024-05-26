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Balkanları İstanbul’a bağlayacak proje: Via Carpatia! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Uzunluğu 712 kilometre

Litvanya’nın Klaipeda Limanı’ndan başlayarak; Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan’dan Türkiye’ye bağlayacak olan “Üç Deniz Girişimi” hakkında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Via Carpatia Otoyolu ile Ortadoğu'daki ticaret yolları Türkiye Üzerinden bütün Avrupa'ya bağlanacak. Türkiye olarak Via Carpatia projesinin bir parçası olmaya ve her türlü işbirliğine hazırız” dedi.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 11:58 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 12:14
Balkanları İstanbul’a bağlayacak proje: Via Carpatia! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Uzunluğu 712 kilometre

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta ve Doğu Avrupa'da enerji, ulaştırma ve dijitalleşme alanlarındaki altyapı eksikliklerinin giderilmesini hedefiyle Baltık, Adriyatik ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin başlattığı "Üç Deniz Girişimi" ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, Üç Deniz Girişimi'nin; enerji, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerindeki altyapıyı birbirine bağlayarak Kuzey-Güney eksenindeki ülkeleri daha iyi entegre etmek amacıyla AB Üye Ülkeleri tarafından kurulduğunu söyledi.

"BULGARİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE BAĞLANACAK"
Üç Deniz Girişimi kapsamında inşa edilmesi planlanan ve Orta Koridor'a direk bağlantısı olması sebebiyle Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren "Via Carpathia" Otoyol Projesi'nin, Litvanya'nın Klaipeda Limanı'ndan başlayarak; Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan'dan sonra Selanik Limanı'na ve buradan da İstanbul'a uzanacağını ifade eden Uraloğlu, bu projenin ayrıca Türk firmalarının küresel pazardaki rekabet gücü ve üretim kalitesi düşünüldüğünde, ülkemiz için önemli bir ekonomik faaliyet ve fırsat alanı olabileceğini vurguladı.

"TOPLAM UZUNLUĞU 712 KİLOMETRE"
Orta Koridor ve Kalkınma Yolu ile Türkiye'ye gelecek olan ya da Türkiye'de üretilen ürünlerin Baltık, Adriyatik, Ege ve Karadeniz'e komşu olan ülkelere doğrudan iletilmesini sağlayacak olan "Via Carpatia" Otoyol Projesi'nin uluslararası taşımacılık faaliyetlerine büyük katkı sağlayacağını da kaydeden Bakan Uraloğlu, "Via Carpatia, Baltık, Ege, Karadeniz ve Adriyatik Denizleri arasında Kuzey-Güney ekseninde uzanan bir proje. Projenin Polonya'daki kısmı 2027'de tamamlanacak. Toplam uzunluğu ana güzergahın 712 km'sini oluşturuyor. Bugün itibariyle projenin 259,6 km'si tamamlandı. 280,8 km'si ise inşaat halinde, 171,6 km'si ise ihale ve hazırlık aşamasında" dedi.

Bakan Uraloğlu, Via Carpatia Projesi'ne Belarus, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Macaristan, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya, Ukrayna'nın ardından 2016 yılında II. Lancut Deklarasyonu ile Türkiye'nin de dahil olduğunu belirterek, "Baltık, Ege, Karadeniz ve Adriyatik Denizleri arasında Kuzey-Güney ekseninde uzanan Via Carpatia Otoyol projesinin ülkemizi de kapsayacak şekilde genişletilmesi Avrupa Birliği ile bağlantısallığımızın artırılmasının yanı sıra söz konusu rota üzerinde yer alan ülkeler ile taşımacılık faaliyetlerimizin gelişmesine olumlu katkı sağlayacak. Ayrıca müteahhitlik sektörümüzün de söz konusu proje üzerinde yer alan ülkelerin karayolu altyapısı inşa sürecine dahil edilmesi de ülkemiz için çok değerli" diye konuştu.

Türkiye'nin, bu ticaret koridorunun ve Avrupa'nın önemli bir parçası olacağını vurgulayan Uraloğlu, "Proje Türkiye'nin uluslararası yeni ticaret koridorlarında yer almasını ve yakın coğrafyadaki ülkelerle işbirliği yapmasını sağlayacak. Dünya'da geçmişteki İpek Yolu bugün de Modern İpek Yolu Doğu'dan Batı yönündeydi. Artık geldiğimiz noktada herkes bu pastadan pay almak istiyor. Bu proje doğu batı yönündeki koridorlardan ziyade kuzey güney yönlü bir proje. Via Carpatia Otoyolu ile Ortadoğu'daki ticaret yolları Türkiye üzerinden bütün Avrupa'ya bağlanmış olacak" dedi.

"PROJE, LİTVANYA'NIN KLAİPEDA LİMANI'NDAN BAŞLAYAN VE BULGARİSTAN'DA ORTA KORİDOR'A BAĞLANIYOR"

Baltık Denizi, Adriyatik Denizi ve Karadeniz'e komşu olan ülkelerin başlattığı projenin çok doğru bir proje olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Proje, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu ile kesişen ve bu koridorları doğrudan güçlendirecek bir proje. Litvanya'nın Klaipeda Limanı'ndan başlayan ve Bulgaristan'da Orta Koridor'a bağlanan Via Carpatia Projesi girişim üyesi olmamamıza rağmen desteklediğimiz bir proje. Biz bu projenin bir parçası olmaya ve her türlü işbirliğine hazırız. Orta koridor bağlantısı ile her şartta bizim de olmamız gereken bir proje. Konumumuz itibarı ile bu coğrafyada bir koridor olacaksa eğer bu Türkiye'siz olmaz. Türkiye her açıdan istikrarlı ve güvenli bir liman."

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