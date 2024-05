Balkanları İstanbul’a bağlayacak proje: Via Carpatia! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Uzunluğu 712 kilometre

"PROJE, LİTVANYA'NIN KLAİPEDA LİMANI'NDAN BAŞLAYAN VE BULGARİSTAN'DA ORTA KORİDOR'A BAĞLANIYOR"

Baltık Denizi, Adriyatik Denizi ve Karadeniz'e komşu olan ülkelerin başlattığı projenin çok doğru bir proje olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Proje, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu ile kesişen ve bu koridorları doğrudan güçlendirecek bir proje. Litvanya'nın Klaipeda Limanı'ndan başlayan ve Bulgaristan'da Orta Koridor'a bağlanan Via Carpatia Projesi girişim üyesi olmamamıza rağmen desteklediğimiz bir proje. Biz bu projenin bir parçası olmaya ve her türlü işbirliğine hazırız. Orta koridor bağlantısı ile her şartta bizim de olmamız gereken bir proje. Konumumuz itibarı ile bu coğrafyada bir koridor olacaksa eğer bu Türkiye'siz olmaz. Türkiye her açıdan istikrarlı ve güvenli bir liman."