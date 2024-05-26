Balkanları İstanbul’a bağlayacak proje: Via Carpatia! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Uzunluğu 712 kilometre

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , Orta ve Doğu Avrupa'da enerji, ulaştırma ve dijitalleşme alanlarındaki altyapı eksikliklerinin giderilmesini hedefiyle Baltık, Adriyatik ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin başlattığı "Üç Deniz Girişimi" ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, Üç Deniz Girişimi'nin; enerji, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerindeki altyapıyı birbirine bağlayarak Kuzey-Güney eksenindeki ülkeleri daha iyi entegre etmek amacıyla AB Üye Ülkeleri tarafından kurulduğunu söyledi.

"BULGARİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE BAĞLANACAK"

Üç Deniz Girişimi kapsamında inşa edilmesi planlanan ve Orta Koridor'a direk bağlantısı olması sebebiyle Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren "Via Carpathia" Otoyol Projesi'nin, Litvanya'nın Klaipeda Limanı'ndan başlayarak; Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan'dan sonra Selanik Limanı'na ve buradan da İstanbul'a uzanacağını ifade eden Uraloğlu, bu projenin ayrıca Türk firmalarının küresel pazardaki rekabet gücü ve üretim kalitesi düşünüldüğünde, ülkemiz için önemli bir ekonomik faaliyet ve fırsat alanı olabileceğini vurguladı.

"TOPLAM UZUNLUĞU 712 KİLOMETRE"

Orta Koridor ve Kalkınma Yolu ile Türkiye'ye gelecek olan ya da Türkiye'de üretilen ürünlerin Baltık, Adriyatik, Ege ve Karadeniz'e komşu olan ülkelere doğrudan iletilmesini sağlayacak olan "Via Carpatia" Otoyol Projesi'nin uluslararası taşımacılık faaliyetlerine büyük katkı sağlayacağını da kaydeden Bakan Uraloğlu, "Via Carpatia, Baltık, Ege, Karadeniz ve Adriyatik Denizleri arasında Kuzey-Güney ekseninde uzanan bir proje. Projenin Polonya'daki kısmı 2027'de tamamlanacak. Toplam uzunluğu ana güzergahın 712 km'sini oluşturuyor. Bugün itibariyle projenin 259,6 km'si tamamlandı. 280,8 km'si ise inşaat halinde, 171,6 km'si ise ihale ve hazırlık aşamasında" dedi.