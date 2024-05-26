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4D taşeron, TYP, ücretli öğretmenler... 100 bin kişi kadro listesinde! Kimler kadroya geçecek? 86 maddelik torba yasada son viraj

Gündem sıcaklığını koruyan konular arasında, taşeron işçilere kadro ve diğer önemli düzenlemelerin yer alacağı iddia edilen torba yasa beklentileri hız kazanıyor. 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağkur prim gün sayısı gibi konuların torba yasada ele alınıp alınmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, taşerpna kadro gelecek mi? Kimler kadroya geçecek? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 16:50 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 16:51
4D taşeron, TYP, ücretli öğretmenler... 100 bin kişi kadro listesinde! Kimler kadroya geçecek? 86 maddelik torba yasada son viraj

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2024 yılında gündemdeki en önemli konular arasında, kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur düzenlemesi gibi çalışmalar ön plana çıkıyor. Bu kapsamdaki gelişmeleri yakından takip edenler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın emeklilik konusundaki açıklamalarını dikkatle bekliyor. Ancak, diğer maddelerle ilgili de Bakan Işıkhan'dan açıklama gelmesi bekleniyor.

TORBA YASA DÜZENLEMESİ NE ZAMAN GÖRÜŞÜLECEK?

Torba yasa düzenlemesiyle ilgili AK Parti tarafından çalışma yapıldığı bilgisi çeşitli vesilelerle kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak düzenlemenin taslak metninin ne zaman hazırlanacağı ve görüşülmek üzere Meclis Başkanlığı'na ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA!

Taşerona kadro ile birlikte merak edilen bir diğer konu olan 3600 ek göstergeyle ilgili Bakan Işıkhan'dan beklenen açıklama gelmişti. Bakan ışıkhan 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladıklarını hatırlatan Işıkhan, "Bununla beraber, birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, bu yılın başında kamuda sözleşmeli olarak görev yapan 460 bin personeli de kadroya geçirdiklerini kaydetti.

TORBA YASA 2024 SON DURUM

86 maddelik torba yasanın 55 maddesi Meclis aşamasını atlamış ve yürürlüğe girmişti. Kalan maddelerin ne zaman gündeme geleceği merak konusu.

Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamaları ile takip edilen düzenlemede beklenenler araştırılıyor.

Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği, erken emeklilik, 3600 ek gösterge son durum ile birlikte araştırılan torba yasa içeriğinde kademeli emeklilik var mı araştırılıyordu. Beklenen soru yanıtlandı:

Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.

BEKLENEN TORBA YASA MADDELERİ

Maddeler netleşmemekle birlikte beklenen çalışmalara dair Bakan Işıkhan'ın konuşmasından kesitler şöyle:

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

BAĞKUR 7200 SON DURUM

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

Çalışmanın torba yasa maddeleri arasında olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Torba yasa 2024 maddeleri için Meclis tarihi henüz netleşmedi. Kalan maddelerin ne zaman adımı atlayıp Resmi Gazete'de yayımlanacağı bilinmiyor.

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