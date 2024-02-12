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Mevduat faizi Şubat hesabı patladı: 180.000 TL’nin 92 günlük getirisi fena

Türkiye'de mevduat hesapları, yatırımcılara farklı vadelerde ve faiz oranlarında birikimlerini değerlendirme fırsatı sunuyor. Sundukları cazip faiz oranları ile dikkat çeken ING e-Turuncu Hesap, DenizBank E-Mevduat, ON Plus, Odea Yeni Vadeli Mevduat Hesabı ve N Kolay Bono gibi ürünler, yatırımcıların ihtiyaçlarına göre çeşitlilik gösteriyor.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 11:44 Güncelleme 12 Şubat 2024, 11:44
Mevduat faizi Şubat hesabı patladı: 180.000 TL’nin 92 günlük getirisi fena

12 Şubat tarihinde 180.000 TL'nin 32 günlük vade süresi için %45 yıllık faiz oranıyla vadeli mevduat hesabına yatırılması durumunda, yaklaşık 7.101,37 TL getiri sağlanacaktır. Bu durumda, vade sonunda elde edilecek toplam tutar yaklaşık 187.101,37 TL olacaktır. Bu hesaplar arasında faiz oranları %23 ile %48 arasında değişiklik gösteriyor, bu da mevduat sahiplerinin yatırım dönemi sonunda elde edecekleri net kazancın büyük ölçüde farklılık göstermesine yol açıyor.

ING e-Turuncu Hesap

ING e-Turuncu Hesap, %23 faiz oranı sunarak, vadeli mevduat hesabı üzerinden 9.913,32 TL net kazanç sağlıyor. Bu hesap, yatırımcılara vade sonunda toplam 189.913,32 TL tutarında birikim elde etme fırsatı veriyor. Günlük faiz getirisi ile dikkat çeken e-Turuncu Hesap, likidite ihtiyacı olan yatırımcılar için uygun bir seçenek olabilir.

DenizBank E-Mevduat

DenizBank'ın sunduğu E-Mevduat hesabı, %48 faiz oranı ile piyasadaki en yüksek getirilerden birini sunuyor. Bu hesap sayesinde yatırımcılar, 20.688,66 TL net kazanç elde edebilir ve vade sonunda toplamda 200.688,66 TL birikime ulaşabilirler.

ON Plus

ON Plus vadeli hesabı, %47 faiz oranı ile yatırımcılarına avantajlı bir getiri sunuyor. Bu hesap, yatırımcılara 20.257,64 TL net kazanç sağlayarak, vade sonunda 200.257,64 TL birikim yapma imkanı veriyor. 250.000 TL'ye kadar sunulan bu avantajlı faiz oranı, büyük birikimler için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Odea Yeni Vadeli Mevduat Hesabı

Odea'nın yeni vadeli mevduat hesabı da %47 faiz oranı ile dikkat çekiyor. 92 ile 120 gün arasında değişen vadelerde, 10.000 TL ile 1.000.000 TL arasındaki mevduatlar için sunulan bu faiz oranı, yatırımcılara 20.257,64 TL net kazanç ve vade sonunda 200.257,64 TL toplam birikim sunuyor.

N Kolay Bono

N Kolay Bono, standart bir mevduat ürünü olmamakla birlikte, %44 faiz oranı ile yatırımcılara cazip bir getiri sunuyor. TMSF kapsamında olmayan bu ürün, 18.964,60 TL net kazanç sağlayarak, yatırımcılara vade sonunda 198.964,60 TL birikim elde etme fırsatı sunuyor.

Enpara.com Vadeli Hesap

Enpara.com'un vadeli hesabı ise %40 faiz oranı ile yatırımcılara 17.240,55 TL net kazanç sunuyor. Bu hesapla yatırımcılar, vade sonunda 197.240,55 TL toplam birikime ulaşabilirler.

Her bir hesap ve sunulan faiz oranları, yatırımcıların risk ve getiri beklentilerine göre farklı seçenekler sunuyor. Yatırım kararını verirken, vadeli mevduat hesaplarının sunduğu faiz oranlarının yanı sıra, hesapların diğer özelliklerini ve potansiyel risklerini de değerlendirmek önemlidir.

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