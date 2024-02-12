Mevduat faizi Şubat hesabı patladı: 180.000 TL’nin 92 günlük getirisi fena

ON Plus ON Plus vadeli hesabı, %47 faiz oranı ile yatırımcılarına avantajlı bir getiri sunuyor. Bu hesap, yatırımcılara 20.257,64 TL net kazanç sağlayarak, vade sonunda 200.257,64 TL birikim yapma imkanı veriyor. 250.000 TL'ye kadar sunulan bu avantajlı faiz oranı, büyük birikimler için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Odea Yeni Vadeli Mevduat Hesabı Odea'nın yeni vadeli mevduat hesabı da %47 faiz oranı ile dikkat çekiyor. 92 ile 120 gün arasında değişen vadelerde, 10.000 TL ile 1.000.000 TL arasındaki mevduatlar için sunulan bu faiz oranı, yatırımcılara 20.257,64 TL net kazanç ve vade sonunda 200.257,64 TL toplam birikim sunuyor.

N Kolay Bono N Kolay Bono, standart bir mevduat ürünü olmamakla birlikte, %44 faiz oranı ile yatırımcılara cazip bir getiri sunuyor. TMSF kapsamında olmayan bu ürün, 18.964,60 TL net kazanç sağlayarak, yatırımcılara vade sonunda 198.964,60 TL birikim elde etme fırsatı sunuyor.

Enpara.com Vadeli Hesap Enpara.com'un vadeli hesabı ise %40 faiz oranı ile yatırımcılara 17.240,55 TL net kazanç sunuyor. Bu hesapla yatırımcılar, vade sonunda 197.240,55 TL toplam birikime ulaşabilirler. Her bir hesap ve sunulan faiz oranları, yatırımcıların risk ve getiri beklentilerine göre farklı seçenekler sunuyor. Yatırım kararını verirken, vadeli mevduat hesaplarının sunduğu faiz oranlarının yanı sıra, hesapların diğer özelliklerini ve potansiyel risklerini de değerlendirmek önemlidir.