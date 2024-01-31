Evlenene en az 60 bin lira: Ocak zammı çeyiz desteğine nasıl yansıdı? Kimler, ne kadar ödeme alabilecek?

Ülkemizde evlenecek gençler için pek çok destek bulunuyor. Bu desteklerden biri de çeyiz yardımı oluyor. SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına 24 maaş tutarında evlenme ödeneği imkanı bulunuyor.
Ülkemizde evlenecek gençler için pek çok destek bulunuyor. Bu desteklerden biri de çeyiz yardımı oluyor. SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına 24 maaş tutarında evlenme ödeneği imkanı bulunuyor.
Vefat eden memurların aylıklarını alan yakınları için ise 12 maaş tutarındaki evlenme ikramiyesi devreye giriyor. Üstelik burada dul eşe bile evlenmesi halinde ödeme alma imkanı oluyor. SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına ödenen çeyiz yardımı yani evlenme ödeneği ile ilgili çok sayıda soru soruluyor. İşte yanıtları...
NASIL ALINACAK?
KİMLER YARARLANIYOR, YAŞ SINIRI VAR MI?
Ölüm aylığı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor. Burada yaşa bakılmıyor. Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor.
NE KADAR PARA ÖDENİYOR?
Bu paranın miktarını ölüm aylığı belirliyor. Evlenme ödeneği 24 maaşın toplamından oluşuyor. Ek ödemeler varsa bunlar hariç tutuluyor. Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle devreye alınan yüzde 49.25'lik zam ve 10 bin lira taban aylık düzenlemesi ölüm aylığını da yükseltti. Dul ve yetim aylıkları arttığı için evlenme ödeneği de arttı. Taban aylık artışı da en düşük ödemeyi yükseltti. 7 bin 500 lira taban aylık düzenlemesiyle yüzde 25 hissesi olan çocuğun en düşük ölüm aylığı bin 875 liraydı. Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle devreye alınan 10 bin lira taban aylık düzenlemesiyle bu tutar 2 bin 500 liraya çıktı. Buna göre en düşük çeyiz desteği 45 bin liradan 60 bin liraya yükseliyor.
BAŞVURU İÇİN SÜRE VAR MI?
5 yıllık bir hak düşürücü süre bulunuyor. Bu süre içinde başvurmayan kız çocuğunun hakkı yanıyor.
HEM EVLENME ÖDENEĞİ HEM MAAŞ ALINIR MI?
Evlenince ölüm aylığı kesiliyor. Bunun yerine 2 yıllık maaş peşin olarak veriliyor. Eğer evlilik 2 yıldan önce sona ererse yeniden maaş bağlanması için 2 yılın dolması bekleniyor.
İKİNCİ EVLİLİK YAPANLARA DA VERİLİYOR MU?
Evlenme ödeneği için çocuğun 1 kez hakkı bulunuyor.
DİĞER HAK SAHİPLERİNİN MAAŞI ETKİLENİYOR MU?
Evet. Örneğin 2 kız kardeş maaş alıyorsa, evlenen kızın 24 aylık süresi bittiğinde, diğer kardeşin maaş oranı artıyor.