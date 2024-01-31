Evlenene en az 60 bin lira: Ocak zammı çeyiz desteğine nasıl yansıdı? Kimler, ne kadar ödeme alabilecek?





NE KADAR PARA ÖDENİYOR?

Bu paranın miktarını ölüm aylığı belirliyor. Evlenme ödeneği 24 maaşın toplamından oluşuyor. Ek ödemeler varsa bunlar hariç tutuluyor. Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle devreye alınan yüzde 49.25'lik zam ve 10 bin lira taban aylık düzenlemesi ölüm aylığını da yükseltti. Dul ve yetim aylıkları arttığı için evlenme ödeneği de arttı. Taban aylık artışı da en düşük ödemeyi yükseltti. 7 bin 500 lira taban aylık düzenlemesiyle yüzde 25 hissesi olan çocuğun en düşük ölüm aylığı bin 875 liraydı. Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle devreye alınan 10 bin lira taban aylık düzenlemesiyle bu tutar 2 bin 500 liraya çıktı. Buna göre en düşük çeyiz desteği 45 bin liradan 60 bin liraya yükseliyor.