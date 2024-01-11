Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten dış kaynak açıklaması! Ekonomiye güven artıyor

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ EKONOMİK FAALİYETLER İÇİN KULLANILACAK" Bakan Şimşek, bu kapsamda İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'na (TSKB) sağlanan 100 milyon dolarlık finansmanın, depremlerden etkilenen illerdeki ekonomik faaliyetlerin yeniden canlandırılması ve güçlendirilmesi odaklı yatırımların finansmanı için kullanılacağını söyledi.

JICA SAĞLANAN 20 MİLYAR JAPON YENİ KOBİ'LER İÇİN AYRILDI Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'ndan (JICA) sağlanan 20 milyar Japon yeni tutarındaki finansmanın da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından kullanılacağını aktaran Şimşek, bu kaynağın depremden etkilenen illerde mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sermayelerini desteklemek amacıyla değerlendirileceğini ifade etti.

JBIC'DEN TKYB VE TSKB'YE 400 MİLYON DOLAR FİNANSMAN

Şimşek, ayrıca Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası'ndan (JBIC) Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ile TSKB'ye 200'er milyon dolar olmak üzere 400 milyon dolar finansman sağladıklarına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

Bu kaynak depremlerden etkilenen illerimizdeki ekonomik faaliyetlerin yeniden canlandırılması ve güçlendirilmesi odaklı, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, su ve atık yönetimi yatırımları ile ileri teknoloji destekli enerji verimliliği yatırımlarının finansmanına yönelik kullanılacaktır.