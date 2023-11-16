Reklam kuruluna şikayet yağdı! İndirimler mercek altında

Kasım ayının gelişi ile birlikte e-ticaret şirketleri 'şahane, efsane, süper, mükemmel' gibi reklamlarla vatandaşa bazı ürün gruplarında yüksek indirimler vadederken, indirimlerin gerçekliğini araştırmak için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu harekete geçti. Kasım ayı başından bu yana Reklam Kurulu'na indirimlerle ilgili yüzlerce şikayet geldiği öğrenildi.