PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Reklam kuruluna şikayet yağdı! İndirimler mercek altında

Kasım ayının gelişi ile birlikte e-ticaret şirketleri 'şahane, efsane, süper, mükemmel' gibi reklamlarla vatandaşa bazı ürün gruplarında yüksek indirimler vadederken, indirimlerin gerçekliğini araştırmak için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu kolları sıvadı. Kasım ayı başından bu yana Reklam Kurulu'na indirimlerle ilgili yüzlerce şikayet geldi.

Barış Şimşek Barış Şimşek takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Kasım 2023 Güncelleme 16 Kasım 2023, 07:03
Reklam kuruluna şikayet yağdı! İndirimler mercek altında

Kasım ayının gelişi ile birlikte e-ticaret şirketleri 'şahane, efsane, süper, mükemmel' gibi reklamlarla vatandaşa bazı ürün gruplarında yüksek indirimler vadederken, indirimlerin gerçekliğini araştırmak için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu harekete geçti. Kasım ayı başından bu yana Reklam Kurulu'na indirimlerle ilgili yüzlerce şikayet geldiği öğrenildi.

Önceki gün toplanarak e-ticaretteki indirim reklamlarını masaya yatıran Kurul, 'Önce bindir, sonra indir' gibi yöntemlerle vatandaşı aldatan firmalara ağır cezalar uygulayacak.

Ceza tebligatlarının bu hafta e-ticaret platformlarına gönderileceği öğrenilirken; Ticaret Bakanlığı da indirim yapılırken ürünün son 30 günlük fiyatından daha düşük fiyat sunulması konusunda firmaları uyardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA