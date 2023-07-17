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    Emeklilikte yüksek maaş formülü! Bağ-Kur'lular aylığı nasıl yükseltebilir? Çalışırken nelere dikkat edilmeli?

    Emekli aylığını, çalışma yaşamı boyunca prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor. Peki yüksek maaş için nelere dikkat etmek gerekiyor? Bağ-Kur'lular aylığı nasıl yükseltebilir? Çalışırken neler yapılmadı? Merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

    Hazal Ateş
    Takvim
    Emeklilikte yüksek maaş formülü

    Yüksek emekli aylığının yolunu çalışırken elde edilen kazançlar açıyor. Çalışma yaşamı boyunca prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim gün sayısı emekli aylığını belirliyor. Yüksek kazanç üstünden fazla prim ödeyenin emekli aylığı da artıyor. Uzun yıllar çalışmak, prim gün sayısının fazla olması yüksek emekli aylığına yeterli olmuyor. Çalışırken emekli maaşını yükseltmek için birçok yol bulunuyor.

    YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN PRİMLERİ YÜKSEK TUTMANIN YANI SIRA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?
    Emekli aylığını yükseltmek için yüksek kazanç üzerinden prim ödenmesini sağlamak önem taşıyor. Bunun aylığa yansıması için de ücret bordrosunda tam olarak gösterilmesi gerekiyor. İkramiye, prim, kira yardımı gibi düzenli nakit ödemelerin brüt kazanca eklenmesi de aylığı artırıyor.



    BÜTÜN SİGORTA TÜRLERİ AÇISINDAN EMEKLİ AYLIĞI AYNI MI HESAPLANIYOR?
    Emekli aylığının hesabında prim ödenen bütün günler dikkate alınıyor. Sigortalılık geçmişinde farklı kurumlarda çalışırken ödenen primler emekliliği ve alınacak maaşı doğrudan etkiliyor. Sigorta geçmişindeki primler farklı koşullarda emekliliğin kapısını açabiliyor.

    EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMASINDA SON YILLARDA YATIRILAN PRİMLERİN YÜKSEK OLMASI ÖNEMLİ Mİ?
    Son 7 yılda hangi statü (Bağ-Kur, SSK) daha fazla ise emeklilik işlemleri ona göre yapılıyor. Aylık ödenecek kurum belirlenirken çalışanın emeklilik tarihinden geriye doğru prim ödenerek geçen 7 yıllık hizmet süresi esas alınıyor.



        SSK'DAN EMEKLİLİK İÇİN BAĞ-KUR'LU ÇALIŞILAN DÖNEM PRİMLERİ SİLDİRİLEBİLİR Mİ?
        Yatırılan Bağ-Kur primlerinin sildirilmesi mümkün değil.



        YÜKSEK KAZANÇ ÜZERİNDEN FAZLA PRİM ÖDEYENİN GELİRİ ARTAR MI?
        Yüksek kazanç üzerinden prim ödenenin aylığı da yüksek olur. İster Bağ- Kur ister SSK'lı olsun tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekliği aylığı yüzde 25-30 civarında artar.



        AYNI ANDA İKİ İŞTE ÇALIŞIYOR OLMAK EMEKLİ AYLIĞINI ARTIRIR MI?
        Her iki işte de sigorta primi ödendiğinde bildirilen matrah yükselir. Bununla birlikte alınacak emekli aylığı da artar. Örneğin; 4 bin lira ücretle çalışanın, 2 bin lira ücretle ek iş yapması ve bunu SGK'ya bildirmesi durumunda prime esas kazancı 6 bin liraya yükselir. Bu da emekli aylığını artırır.



            BAĞ-KUR'LU ÇALIŞANLAR EMEKLİ MAAŞINI NASIL YÜKSELTEBİLİR?
            Kazancın yani brüt maaşın yüksek olması doğrudan emekli aylığını yükseltir. Yatırılan prim yükseldikçe emekli maaşı da artar. Bağ-Kur'lu olanların asgari ücretin yüzde 32'sinin 7.5 katına kadar prim ödeme imkanı var. Bunun üzerinden prim yatırmaları durumunda emekli aylıkları da artacaktır.



            ZAMLI AYLIK ÖDEMESİ SSK'LILARLA BAŞLADI
            Emeklilerin zamlı aylıkları bugün itibariyle ödenmeye başladı. SSK'lılar emekli aylığını bugünden itibaren ayın 26'sına kadar hesabında görecek. Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz'da zamlı maaşlarını alacak. Memur emeklileri Temmuz aylığını daha önce aldı.

            Burada oluşan fark da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklayacağı tarihte hesaba yatacak. SSK emeklilerinden tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar bugün maaşını alırken, 7 olanlara 18'inde, 5 olanlara 19'unda, 3 olanlara 20'sinde, 1 olanlara ayın 21'inde yatacak. Yüzde 25 zam kök aylıklara yansıtılırken, artıştan dul ve yetimler de yararlanacak. Yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alanlar 5 bin 625, yüzde 50 oranında hissesi olan 3 bin 750, yüzde 25 hissesi olan da bin 875 liradan az aylık almayacak.

            Hazal ATEŞ

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            Haberler Ekonomi Emeklilikte yüksek maaş formülü! Bağ-Kur'lular aylığı nasıl yükseltebilir? Çalışırken nelere dikkat edilmeli?
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