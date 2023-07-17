Emeklilikte yüksek maaş formülü! Bağ-Kur'lular aylığı nasıl yükseltebilir? Çalışırken nelere dikkat edilmeli?

Yüksek emekli aylığının yolunu çalışırken elde edilen kazançlar açıyor. Çalışma yaşamı boyunca prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim gün sayısı emekli aylığını belirliyor. Yüksek kazanç üstünden fazla prim ödeyenin emekli aylığı da artıyor. Uzun yıllar çalışmak, prim gün sayısının fazla olması yüksek emekli aylığına yeterli olmuyor. Çalışırken emekli maaşını yükseltmek için birçok yol bulunuyor.

YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN PRİMLERİ YÜKSEK TUTMANIN YANI SIRA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

Emekli aylığını yükseltmek için yüksek kazanç üzerinden prim ödenmesini sağlamak önem taşıyor. Bunun aylığa yansıması için de ücret bordrosunda tam olarak gösterilmesi gerekiyor. İkramiye, prim, kira yardımı gibi düzenli nakit ödemelerin brüt kazanca eklenmesi de aylığı artırıyor.