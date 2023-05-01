Karavanlara artan talep otel fiyatlarındaki yükselişle büyüdü!

Pandemiyle birlikte yıldızı parlayan karavan tatili, gözde olmayı sürdürüyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilgi gösterdiği karavanlara olan talep, otel fiyatlarındaki yükselişle birlikte daha da arttı. Piyasada her bütçeye göre kiralık ve satılık karavan bulunuyor. Aracın çeşidi, büyüklüğü, konforu ve istenen sürelere göre karavan kiralama fiyatları değişkenlik gösteriyor.

HAFTALIK 3 BİN 500 TL

Erken davrananlar daha az öderken, sezonun başlamasıyla fiyatların yükselişe geçtiği görülüyor. İlanlara göre; çekme karavanların günlük kirası 500 liradan başlıyor, 5 bin liraya kadar çıkıyor. Motokaravanlarda ise en düşük fiyat bin lira olurken, 1 gün için 15 bin lira istenenler bile var. 1 hafta için ise en az 3 bin 500 lira veriliyor.



2. EL EN AZ 125 BİN TL

Sadece kiralık değil satılık karavanlara da ilgi büyük. Artan talepte depremin de etkili olduğu belirtiliyor. Siparişle istenen özelliklere göre karavan yaptırılabildiği gibi, ikinci el de almak mümkün. Sıfır karavan satın almak isteyenler için bazı modellerde 1 yıl sonrasına gün veriliyor. İkinci el fiyatları, ilanlara göre, 125 bin liradan başlıyor ve 2 milyon 750 bin liraya kadar çıkıyor. En düşük fiyatlar çekme karavanlar için oluyor. Sıfır karavanlar da 250 bin lira ile 20 milyon lira arasında değişiyor.