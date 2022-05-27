2022 buğday alım fiyatları belli oldu mu? TMO Toprak mahsulleri Ofisi buğday alım fiyatları kaç TL oldu?

Tüm il müdürlüklerimiz yağışları takip ediyor. Bizim geçen yıla göre fazlamız var. İkinci ihracat yasağı getirdik. İçeriden alanlar vardı onlara da yasak getirdik. Bizim kendi ihtiyacımızı yeteri kadar karşılayabildiğimiz bir yıl oldu bu sene. Şu anda bizim gördüğümüz bir şey yok. Dünya bir tedirginlik içinde. Amerika bile Ukrayna'nın elindeki stokları buğdayla ilgili 1,5 milyon tonluk stokları var. 12 milyon tonluk mısırları var. O mısır Amerikalıları, Avrupalıları heyecanlandırıyor. 6-7 milyon ton ayçiçeği çekirdeği var. Bizde de bir hafta sonra Adana'da ayçiçeği hasadı başlayacak. Hasadı yaklaşmış veya hasat dönemine girilmiş ürünler için problem olacak diye düşünmek çok doğru değil.