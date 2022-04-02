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    Ramazan alışverişi yapanlara marketlerden şoke eden fiyat tarifesi: Tarladan markete 5.6 kat fark

    Ramazan öncesi market fiyatlarına zam yağdı. Mart’ta markette 40 ürünün 34’ünün fiyatı arttı. Üretici-market fiyatı farkı 5.6 kata kadar çıktı. TZOB verilerine göre; markette en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 18.93 ile pırasada görüldü.

    Tarladan markete 5.6 kat fark

    Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Mart ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının 5 katı aştığını, markette 40 ürünün 34'ünün fiyatının arttığını, 6'sının azaldığını söyledi.

    Mart'ta üretici-market fiyat farkında ilk sırayı yüzde 456.81 ile elmanın aldığını belirten Bayraktar, 3 üründe fiyat farkının yüzde 300'ün ve 7 üründe ise yüzde 200'ün üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

    Marketlerin zam şampiyonunun yüzde 157.55 ile kuru soğan olduğunu anlatan Bayraktar, kuru soğanı yüzde 74.58 ile karnabahar, yüzde 62.59 ile kuru kayısı, yüzde 50.43 ile patlıcan ve yüzde 49.61 ile domatesin takip ettiğini söyledi.

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    Haberler Ekonomi Ramazan alışverişi yapanlara marketlerden şoke eden fiyat tarifesi: Tarladan markete 5.6 kat fark
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