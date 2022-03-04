Kiraya yapılacak zammın oranı belli oldu: En fazla yüzde 25.98 zam yapılabilecek

YÜKSEK aidata müdahalenin en etkili yolu kat malikleri kuruluna katılmak hatta mümkünse yönetimde veya denetimde görev almaktır.

SİTE yönetimi bir şirkete devredilmişse, yönetici şirketin değişmesi için kat maliklerinin 5'te 4 çoğunluğu gerekir.

YÜKSEK aidatlara izin veren yönetim planına veya kat malikleri kurulu kararına karşı dava açılabilir. Bu kapsamda ilgili kararın iptali için kararı öğrendikten sonraki 1 ay içerisinde veya her halükarda 6 ayda ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde dava açmak gerekir. Ancak aidatın belirlendiği toplantıya katılıp da olumlu oy kullanan kat maliki bu davayı açma hakkına sahip değildir.