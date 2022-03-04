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    Kiraya yapılacak zammın oranı belli oldu: En fazla yüzde 25.98 zam yapılabilecek

    Milyonlarca haneyi ilgilendiren kira artış oranları netleşti. Bu ay yenilenecek kira kontratlarına en fazla yüzde 25.98 zam yapılabilecek. Bunun üzerindeki artış talepleri yasal değil.

    Kiraya artış formülü
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    Ev sahiplerinin kiracılardan isteyebileceği zammın sınırı, yeni enflasyon verileriyle yükseldi. Kira artışında üst sınırı, 12 aylık ortalamalara göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) belirliyor.

    Kiraya bu oranın üzerinde zam istenemiyor. Türkiye İstatistik Kurumu, son 12 aylık ortalamalara göre TÜFE'yi yüzde 25.98 olarak açıkladı. Bu kapsamda bu ay yenilenecek kira kontratlarına en fazla yüzde 25.98 zam yapılabiliyor. Ev sahipleri bu oranın üstünde zam istese de kiracılar bunu kabul etmeyebiliyor.

    ESKİ SİSTEME GÖRE % 56.83
    Kira artışlarındaki üst sınır, eskiden, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden belirleniyordu. 3 yıl önce yapılan düzenlemeyle TÜFE'ye endekslendi. 12 aylık ortalamalara göre Yİ-ÜFE yüzde 56.83 artış gösterdi. Eski sistem uygulansaydı, bu ay kira kontratları yüzde 56.83 artışla yenilenecekti.

        TAHLİYE NEDENİ OLAMAZ
        Bu ay kira artışında üst sınırın yüzde 25.98 olduğunu belirten Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, ev sahipleriyle sorun yaşayan kiracılara şu önerilerde bulundu:

        "Taraflar bu değişim oranının altında bir oranda kira artışı konusunda anlaşabilir, ancak üstüne çıkamaz. Mal sahibi eğer yüksek artış isterse, kiracı kabul etmeyerek yasal orandaki artış ile kirasını ödemeye devam edebilir. Mal sahibinin istediği oranda artış yapılmaması tahliye nedeni olarak kabul edilemez."

        BU HAKLARA DİKKAT!
        ■ Ev sahibi kendisinin eş ve çocuklarının konut ihtiyacı için tahliye isteyebiliyor. Ev 3 yıl kiraya verilemiyor. Verilirse 1 yıllık tazminat alınıyor.
        ■ Kiracı yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa tahliye istenebiliyor.


            ■ İzinsiz tadilat tahliye sebebi.
            ■ Komşu şikayetleri de tahliyeye sebep olabiliyor.


            ■ Ev satıldığında kiracı çıkartılamıyor. Kiracının tahliye için 6 ay süresi bulunuyor.
            ■ 10 yıllık kiracısı olan bir ev sahibi, 3 ay önceden ihtarname göndermek şartıyla kiracısını tahliye edebiliyor.
            ■ Ev sahipleri eğer kiralamanın üzerinden 5 yıl geçtiyse 'kira tespit davası' açabiliyor.

            YÜKSEK AİDAT İÇİN İTİRAZ YOLU AÇIK
            Konutta             satılık ve kiralık fiyatlarının yanı sıra aidatlar da gündemden düşmüyor. Aidatlara yüksek artış yapıldığı yönünde şikayetler artarken; Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel de bu durumda vatandaşların yapabileceklerini şöyle sıraladı:

                YÜKSEK aidata müdahalenin en etkili yolu kat malikleri kuruluna katılmak hatta mümkünse yönetimde veya denetimde görev almaktır.
                SİTE yönetimi bir şirkete devredilmişse, yönetici şirketin değişmesi için kat maliklerinin 5'te 4 çoğunluğu gerekir.
                YÜKSEK aidatlara izin veren yönetim planına veya kat malikleri kurulu kararına karşı dava açılabilir. Bu kapsamda ilgili kararın iptali için kararı öğrendikten sonraki 1 ay içerisinde veya her halükarda 6 ayda ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde dava açmak gerekir. Ancak aidatın belirlendiği toplantıya katılıp da olumlu oy kullanan kat maliki bu davayı açma hakkına sahip değildir.
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                Haberler Ekonomi Kiraya yapılacak zammın oranı belli oldu: En fazla yüzde 25.98 zam yapılabilecek
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