Kiraya yapılacak zammın oranı belli oldu: En fazla yüzde 25.98 zam yapılabilecek

Ev sahiplerinin kiracılardan isteyebileceği zammın sınırı, yeni enflasyon verileriyle yükseldi. Kira artışında üst sınırı, 12 aylık ortalamalara göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) belirliyor.
Kiraya bu oranın üzerinde zam istenemiyor. Türkiye İstatistik Kurumu, son 12 aylık ortalamalara göre TÜFE'yi yüzde 25.98 olarak açıkladı. Bu kapsamda bu ay yenilenecek kira kontratlarına en fazla yüzde 25.98 zam yapılabiliyor. Ev sahipleri bu oranın üstünde zam istese de kiracılar bunu kabul etmeyebiliyor.
ESKİ SİSTEME GÖRE % 56.83
Kira artışlarındaki üst sınır, eskiden, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden belirleniyordu. 3 yıl önce yapılan düzenlemeyle TÜFE'ye endekslendi. 12 aylık ortalamalara göre Yİ-ÜFE yüzde 56.83 artış gösterdi. Eski sistem uygulansaydı, bu ay kira kontratları yüzde 56.83 artışla yenilenecekti.