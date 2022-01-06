BES’te 3 yeni fırsat

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 18 maddelik yeni ekonomi paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Memurlara ve emeklilere ek iyileştirmenin de yer aldığı pakette, Bireysel Emeklilik Sistemi'yle (BES) ilgili 3 yeni fırsat da var. İşte teklifte yer alan düzenlemelerden bazıları...

BES'TE DEVLET KATKISI ARTIYOR:

BES'te devlet katkısı yüzde 25'ten 5 puan artırılarak yüzde 30'a yükseltilecek.

PARA ÇEKME İMKANI:

Sistemden çıkmak isteyen katılımcılara kısmen ödeme yapılması imkanı getirilecek. Katılımcılar devlet katkısı hariç, hesabındaki birikim tutarının yüzde 50'sine kadar ödeme alabilecek. Ayrıca kısmen ödeme tutarının devlet katkısı hesabındaki tutardan da yüzde 25'i aşmamak koşuluyla ödeme yapılabilecek.

45 YAŞ ÜSTÜNE DE BES:

45 yaş üstü katılımcılar da talepleri halinde otomatik katılım sistemine dahil edilebilecek.

DOĞALGAZA KADEMELİ TARİFE:

Doğalgaz faturalarında kademeli tarife sistemine geçiş yapılacak. BOTAŞ, bakanlık görüşünü de almak şartıyla bölgesel ve iklim koşullarına dikkate alarak il veya bölge bazında kademeli doğalgaz satış fiyatı uygulayabilecek.

İHRACATÇILARA VERGİ DESTEĞİ:

2022 yılında ihracatçılara uygulanacak kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 19'a düşürülecek.