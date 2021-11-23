Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Ticari ve ekonomik ilişkilerini çok yönlü olarak derinleştirmesi her iki ülkenin de çıkarınadır

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Dubai'de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla gerçekleştirilen Türkiye-BAE İş Forumu'na katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Muş, iş forumlarının, iki ülke iş dünyalarının yakınlaşmasına, birbirlerinin faaliyet alanları hakkında bilgi edinmelerine ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesine imkan sağladığını söyledi. Muş, "Bu etkinliğin ilişkilerimizde yeni bir sayfa açarak aramızdaki pozitif diyaloğu bir adım daha ileriye taşıyacağına inancım tamdır. İki ülkenin kuvvetli iş birliği iradesi ve iş insanlarımızın azimli çalışmaları bir araya geldiğinde, güzel neticeler alacağımızdan şüphe duymuyorum." diye konuştu.
BAE'de oldukça estetik bir mimari bulunduğuna dikkati çeken Muş, Türk firmalarının bu estetik mimari içinde sahip oldukları pay, metro ve birçok büyük konut projesine sundukları katkının ülke adına gurur verici olduğunu bildirdi. Muş, "Abu Dabi Ekonomik Vizyon 2030"un yanı sıra Dubai Sanayi Stratejisi, Dubai Üç Boyutlu Yazıcı Stratejisi gibi programların, BAE'nin bugünkü geniş vizyonunu yansıttığını dile getirdi.