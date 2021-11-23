Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Ticari ve ekonomik ilişkilerini çok yönlü olarak derinleştirmesi her iki ülkenin de çıkarınadır

Muş, burada yaptığı konuşmada, KEK kapsamında iki ülkenin temsilcilerinin verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini, görüşmelerde ikili ticari ilişkilerin yanı sıra ticarette karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümünü teminen uygulamaya konulması gereken tedbirlerin ele alındığını söyledi. Bu anlamda ileriye dönük bir yol haritasının ortaya çıktığını aktaran Muş, "Bu toplantılarda ayrıca, sanayi, enerji, ulaştırma, sağlık, sivil havacılık, KOBİ'ler, bilim ve teknoloji, tarım ve turizm konularındaki iş birliği konuları da değerlendirilmiştir. İkili ilişkilerimiz tüm yönleriyle masaya yatırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Muş, bu toplantıların, ülkeler arasındaki iş birliğini daha derinlemesine ele alma imkanı sağladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sürekli istişare halinde olmamız büyük önem arz ediyor. Ülkelerimiz arasındaki iş birliği hem bölgelerimiz hem de ülkelerimiz önünde yeni ufuklar açacaktır. Devlet makamlarının yakın iş birliği, iş insanlarımızı da birlikte iş yapma konusunda cesaretlendirecektir. Ülkemizin özellikle müteahhitlik alanındaki tecrübelerini BAE projelerine taşıyabileceğini düşünüyoruz. Bu anlamda BAE projelerine iştirak etmeyi ve katkı sağlamayı arzu ederiz."

Toplantının ardından KEK Protokolü imzalandı.

Bakan Muş, BAE'li Bakan Al Zeyoudi'nin yanı sıra Ekonomi Bakanı Abdullah bin Touq Al Marri ile de görüştü.