İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı hesaplama nasıl yapılır? İşsizlik maaşı başvuru şartları nedir? Başvurular...

Yüzbinlerce işsiz vatandaş İşsizlik maaşı hesaplama 2021 araştırmalarını yoğun bir şekilde yapıyor. Özellikle kendi istediği dışında işsiz kalanlar ve diğer şartları da beraberinde karşılayanlar bu haktan yararlanabiliyor. Peki İşsizlik maaşı ne kadar? Alınan maaş ve çalışılan süre alınacak işsizlik miktarını ve süresini yakından etkiliyor. İşsizlik maaşı başvurusu nereden yapılıyor? Başvuru şartlarının neler olduğunu haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?
Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.
İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,