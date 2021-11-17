Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Yüzde 16'dan 15'e indirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı.

Yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16'dan yüzde 15'e indirilmesine karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.





İSTİHDAM VE YATIRIM

A Haber canlı yayında Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendiren Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Dirican piyasada ve ülkede kimsenin faizlerin yüksek olmasını arzu etmeyeceğini belirten Dirican, "Yani 85 milyonluk ülkede büyümeyi sağlamanız lazım ki istihdam gelsin arkasından bunun için yatırımı teşvik etmeniz lazım." dedi.

İşte Merkez Bankası'nın faiz kararının detaylı açıklaması:



Küresel iktisadi faaliyette yılın ilk yarısında yaşanan toparlanma ve aşılama oranlarındaki artışa rağmen salgında yeni varyantlar küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır. Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır.