Financial Times, Guardian, Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters... Medya baronlarından Türkiye’ye faiz baskısı

Merkez Bankası'nın Erdoğan'ın "yoğun baskısı altında olduğunu" iddia eden Financial Times, Erdoğan'ın, "genel kabule aykırı olarak, yüksek faizin enflasyonu artırdığını savunduğunu" belirterek habercilikten öte siyasi tetikçiliğe soyundu.

HEP BİR AĞIZDAN BENZER SÖYLEMLER!

Guardian da tıpkı Financial Times gibi Merkez Bankası'nın faiz indirimi haberini paylaşırken, kararın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirimi konusundaki baskısının ardından" verildiğini iddia etti. Dış basın, tüm dünyada gerek siyasiler gerek vatandaşlar ekonomi politikaları konusunda yorum yapabilirken, ülkemizde Başkan Erdoğan'ın görüş bildirmesini "Merkez Bankası'na baskı" olarak yorumladı.

Bloomberg ise Merkez Bankası'nın kararının fiyat istikrarını daha da tehlikeye attığı ve yabancı yatırımcının ülkenin politika belirleyicilerine olan zayıf güvenini daha da erittiği yorumunu yaptı.