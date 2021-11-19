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    • Ekonomi
    • 19.11.2021 23:09
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    • 19.11.2021 23:09
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    Financial Times, Guardian, Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters... Medya baronlarından Türkiye'ye faiz baskısı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi kararı, yatırım düşmanı faizcileri rahatsız etti. Küresel sermayenin elinde tuttuğu Financial Times, Guardian, Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters gibi medya organları, faiz indiriminin ardından hep bir ağızdan ortak bir söylemle Türkiye'yi hedef aldı, faizlerin yüksek kalması gerektiğini iddia etti. Faizci lobi, faizlerin düşmesi gerektiğini düşünen Başkan Erdoğan'ı da hedef tahtasına koyarak ülkemizde siyasi mühendislik yapmaya kalkıştı. Operasyoncu medya ve Türkiye'deki uşakları, zamanında atanmış faizci bürokratları Türkiye'de baş tacı etmiş, köşe yazılarıyla yüceltmiş, Türkiye'yi faiz, enflasyon ve dış borç sarmalına sürüklemişti.

    takvim.com.tr
    Financial Times, Guardian, Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters... Medya baronlarından Türkiye’ye faiz baskısı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü.

    TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdüğü kaydedildi.



    DÜŞÜK ENFLASYON VE YATIRIM VURGUSU
    Duyuruda, TCMB'nin, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceği belirtildi.

    Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrarın, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği kaydedilen duyuruda, "Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır." ifadeleri kullanıldı.

    FAİZ LOBİSİNİN TADI KAÇTI
    Merkez Bankası'nın enflasyonu dizginlemek ve yatırımları arttırmak amacıyla yaptığı faiz indirimi hamlesi küresel lobilerin tadını kaçırdı.

    Financial Times, Merkez Bankası kararı sonrası "Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük borçlanma maliyetine olan takıntısının zaten aşırı olan enflasyonu daha da kötüleştireceği endişelerini artırıyor" ifadesini kullandı.

        Merkez Bankası'nın Erdoğan'ın "yoğun baskısı altında olduğunu" iddia eden Financial Times, Erdoğan'ın, "genel kabule aykırı olarak, yüksek faizin enflasyonu artırdığını savunduğunu" belirterek habercilikten öte siyasi tetikçiliğe soyundu.

        HEP BİR AĞIZDAN BENZER SÖYLEMLER!
        Guardian da tıpkı Financial Times gibi Merkez Bankası'nın faiz indirimi haberini paylaşırken, kararın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirimi konusundaki baskısının ardından" verildiğini iddia etti. Dış basın, tüm dünyada gerek siyasiler gerek vatandaşlar ekonomi politikaları konusunda yorum yapabilirken, ülkemizde Başkan Erdoğan'ın görüş bildirmesini "Merkez Bankası'na baskı" olarak yorumladı.

        Bloomberg ise Merkez Bankası'nın kararının fiyat istikrarını daha da tehlikeye attığı ve yabancı yatırımcının ülkenin politika belirleyicilerine olan zayıf güvenini daha da erittiği yorumunu yaptı.



        FAİZLERE KARŞI OLAN BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF TAHTASINA KOYDULAR
        Amerikan Wall Street Journal da diğer tetikçi medya organları gibi Türkiye'ye faiz baskısı yaparak "Türkiye'nin kur krizi ekonomiyi tehdit ediyor ve Erdoğan yönetimini zora sokuyor" başlığını attı. Gazete, "Kur krizi Türkiye ekonomisini sallıyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 20 yıllık yönetimini tehlikeye atıyor" ifadeleriyle, yaklaşan seçimler öncesi Erdoğan yönetimine karşı siyasi bir operasyona girişti.

        Reuters da "Türk Lirası Perşembe günü Merkez Bankasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın baskısıyla faiz oranlarını düşürmesinin ardından üç yılın en düşük seviyesini gördü." şeklinde servis ettiği haberinde "Erdoğan'ın siyasi geleceğinin risk altında" olduğunu iddia etti.

        Operasyoncu medya ve Türkiye'deki uşakları, zamanında atanmış faizci bürokratları Türkiye'de baş tacı etmiş, köşe yazılarıyla yüceltmiş, Türkiye'yi faiz ve dış borç sarmalına sürüklemişti.

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        Haberler Ekonomi Financial Times, Guardian, Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters... Medya baronlarından Türkiye'ye faiz baskısı
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