Financial Times, Guardian, Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters... Medya baronlarından Türkiye’ye faiz baskısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü.
TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdüğü kaydedildi.
DÜŞÜK ENFLASYON VE YATIRIM VURGUSU
Duyuruda, TCMB'nin, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceği belirtildi.
Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrarın, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği kaydedilen duyuruda, "Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır." ifadeleri kullanıldı.
FAİZ LOBİSİNİN TADI KAÇTI
Merkez Bankası'nın enflasyonu dizginlemek ve yatırımları arttırmak amacıyla yaptığı faiz indirimi hamlesi küresel lobilerin tadını kaçırdı.
Financial Times, Merkez Bankası kararı sonrası "Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük borçlanma maliyetine olan takıntısının zaten aşırı olan enflasyonu daha da kötüleştireceği endişelerini artırıyor" ifadesini kullandı.