Finans devi BBVA'dan Türkiye'ye güven oyu! 25.7 milyar lirayı gözden çıkardılar





EN BÜYÜK YABANCI YATIRIM

BBVA CEO'su Onur Genç, "Sermaye tahsisindeki disiplin, bu işlemin de gösterdiği gibi, tüm yatırım kararlarımızın rehberidir. ABD'deki iştirakimizin satışı, diğer konuların yanı sıra, ana pazarlarımıza fazla sermayeyi yatırmak için bize stratejik bir seçenek sunuyor" dedi. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Türkiye'ye bugüne kadar yapılmış en büyük yabancı sermayenin yatırımcısı konumundaki BBVA'nın bu kararı, ülkemize ve potansiyeline duydukları güveni teyit etmekte ve uzun vadeli, kalıcı yatırımcı olma kimliğinin de altını çizmektedir. Bu kararın alınmasındaki en önemli etkenin, Garanti BBVA'nın sektörün en değerli markası olmasını sağlayan çalışanlarımızın hep birlikte ortaya çıkardığı değer ve başarı ile yarattıkları fark olduğunu vurgulamak isterim. Avrupa'nın en köklü bankacılık gruplarından birisi olan BBVA'nın ülkemizde yatırımını büyütmesi, ülkemiz açısından hem zamanlama hem büyüklük anlamında çok önemli. Bu adım, bu ailenin bir parçası olarak bize, müşterilerimize ve tüm ülkemize güç katacak. Ülkemiz için çok değerli olan bu adımın müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız başta olmak üzere tüm ülkemize katkı olmasını, iyilik getirmesini temenni ediyorum" dedi.



MUHTEŞEM BİR FIRSAT

BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa, "Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem bir fırsat sunmakta ve aynı zamanda Garanti BBVA azınlık hissedarları için çok cazip bir fiyat sağlamaktadır" dedi. BBVA tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin BBVA için, kısa vadeli zorluklara rağmen, uzun vadede ekonomik büyüme potansiyeli, nüfus piramidi, Avrupa ile ticari bağları ve nüfusunun bankacılık hizmetlerine sınırlı erişimi bakımından ve yaş ortalaması 32 olan 84 milyon nüfusu ile değerli bir pazar konumunda bulunduğu belirtildi.