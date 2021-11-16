Finans devi BBVA'dan Türkiye'ye güven oyu! 25.7 milyar lirayı gözden çıkardılar

Kriz lobisinin arka plandaki yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı gölgeleyerek Türkiye ekonomisini "faiz-kur-enflasyon" üçgenine sıkıştırma çabalarına en anlamlı cevap Garanti Bankası'nın ana ortağı İspanyol devi Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'dan (BBVA) geldi. BBVA, "Uzun vadede Türkiye ekonomisinin güçlü olacağını düşünüyoruz" mesajını vererek Türkiye'deki varlığını artırma kararı aldı. Garanti Bankası'nın yüzde 49.85'ine sahip olan BBVA, halka açık olan yüzde 50.15 hisse için gönüllü pay alım teklifinde bulunacak.
TOPLAM ALIM 45 MİLYAR TL
BBVA, borsadaki ortaklarda bulunan yüzde 50.15 oranındaki 2 milyar 106 milyon 300 bin adet hisse için, pay başına 12.20 liradan gönüllü pay alım teklifi yapacak. İşlemin toplam maliyeti 25.7 milyar TL (2.5 milyar dolar) olacak. Tespit edilen fiyat cuma günkü kapanış olan 10.58 TL'nin yüzde 15 üzerinde gerçekleşti. 25.7 milyar TL yabancı bir yatırımcının Türkiye'de bir şirket için tek seferde gerçekleştireceği en büyük işlem olacak. BBVA'nın 2011'den bu yana Garanti Bankası hisseleri için ödediği toplam bedel ise yaklaşık 45 milyar TL ile (12 milyar dolar) Türkiye için rekor bir rakama ulaşacak.
TÜRKİYE ANA PAZARLARDAN BİRİ
BBVA tarafından yapılan açıklamada, bu işlemin, grubun ana pazarlarından biri olan Türkiye'deki varlığını arttırma niteliği taşıdığı belirtildi. Ayrıca işlemin, grubun büyüme oranını artıracak olması sebebiyle BBVA pay sahipleri bakımından da olumlu görüldüğüne dikkat çekildi. İşlemin 2022'nin ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.
BANKALARIN ÖNÜ AÇIK
BBVA Ekonomik Araştırmalar Birimi Türkiye'nin yıllık yüzde 3.5'lik bir büyüme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye, Avrupa Birliği'nin önemli bir ticaret ortağı ve 2020'de Türkiye'den ihracatın yüzde 56'sı Avrupa'ya yapıldı. Bankacılık sektöründeki büyüme fırsatları çok yüksek olup, Avrupa Birliği'de hane halkının borcunun milli gelire oranı yüzde 69 iken, Türkiye'de bu oran yüzde 17" denildi. BBVA sunumunda, "Dolarizasyon, negatif reel faiz gibi unsurların farkındayız fakat uzun vadede Türk ekonomisinin güçlü olacağını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.