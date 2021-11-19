Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı 36 fabrika 4 bin kişiye ekmek kapısı oldu





500 MAKİNAYA ÇIKACAĞIZ

Açılışla faaliyete başlayan Uğur Konfeksiyon'da ise 170 kişi istihdam ediliyor. Üretimde kullanılan makine sayısının 500'e yükselmesi hedeflenen fabrikada, çalışan sayısının da 500'ün üzerine çıkması planlanıyor. Fabrika yetkilileri "İplik bize geliyor. Dokumasından dikimine, ütüden pakete kadar biz yapıyoruz. Makine sayımız arttıkça üretilen adet sayısı da ciddi oranda yükselecek. Şu an hedefimiz günlük 5 ila 7 bin adet üretim yapmak. Şu an 168 dokuma makinamız aktif olarak çalışıyor. Batman ekonomisine yıllık bazda önemli katkı sunmayı hedefliyoruz. Dönem dönem vasıflı ve vasıfsız işçi alımı yapıyoruz. Şu anda da işçi alımlarımız sürüyor" şeklinde konuştu.



MEYVE SUYUNU AVRUPA İÇİYOR

Batman'da kendi meyve bahçelerinden topladıkları ve dışarıdan aldıkları meyveleri işleyerek üretimini yaptıkları meyve sularını ağırlıklı olarak Avrupa'ya ihraç eden Fernas Gıda da Başkan Erdoğan tarafından açılan bir fabrika. 28 bin metrekare üzerine kurulu tesisde 70 kişi istihdam ediliyor. Meyve suyu ve konsantre içecek üretimi yapan fabrikanın genel müdürü Mehmet Sabri Ceylan "Yıllık 35-40 milyon lira ciro hedefimiz var. Ama bu bir sanayi kuruluşu için yüksek değil. Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz. İş-kur'la ortak program yaparak kendi işçilerimizi de yetiştiriyoruz" dedi.