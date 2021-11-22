Vatandaşın dolar manifestosu: Doların düşmesi için bağımsızlık mücadelemizden taviz vermeyiz!

Tüm derdi döviz kuru olan muhalefet, son zamanlarda doların yükselişini fırsat bilerek hükümete saldırılarını hızlandırdı. Sağduyulu vatandaşlar ise muhalefetin siyasetine tepki göstererek doların kısa sürede düşmesi için nelerden vazgeçmemiz gerektiğini çarpıcı bir dille anlattı. Yeni Asır, vatandaşın bağımsızlık mücadelesi adına yaptığı tespiti manşetine taşıdı. İşte o yazı:



DOĞU Akdeniz'den derhal çekiliyoruz: DOLAR 9,50 TL

LİBYA'DAN askerlerimizi çekiyoruz: DOLAR 9,00 TL

KATAR ve Afrika'dan çekiliyoruz: DOLAR 8,75 TL

KARADENİZ'DE doğalgaz aramayı durduruyoruz: DOLAR 8,50 TL

SURİYE'DEKİ üs bölgelerimizden çekiliyoruz: DOLAR 8,25 TL

BM ve NATO kararlarını uygulamaya geçiyoruz: DOLAR 8,00 TL







TÜM terör operasyonlarını durduruyoruz: DOLAR 7,75 TL

HAPİSTEKİ FETÖ, PKK, DHKP-C üyelerini tahliye ediyoruz: DOLAR 7,50 TL

SAVUNMA sanayisinde tüm projeleri durduruyoruz, S-400'leri iade ediyoruz: DOLAR 7,25 TL

KHK ile görevden alınanları eski görevlerine iade ediyoruz: DOLAR 7,00 TL

CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesi'ni kapatıyoruz, Çankaya Köşkü'ne dönüyoruz: DOLAR 6,25 TL

ÜLKEMİZDEKİ vesayet sistemine tekrar geçiyoruz: DOLAR 6,00 TL

CUMHURBAŞKANLIK hükümet sisteminden parlementer sisteme dönüyoruz: DOLAR 5,75 TL

IMF ile yeniden anlaşma yapıyoruz: DOLAR 5,50 TL

KIBRIS'TAKİ tüm haklardan vazgeçiyoruz: DOLAR 5,25 TL

YERLİ projeleri durduruyoruz, her şeyi Amerika ve batılı ülkelerden temin ediyoruz: DOLAR 5,00 TL

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'ni tekrar FETÖ ve NATO'nun kontrolüne veriyoruz: DOLAR 4,75 TL

MİT içindeki Anadolu'nun evlatlarını tasfiye ediyoruz, yine uluslararası lobilerin kontrolüne veriyoruz: DOLAR 4,50 TL

İSTANBUL Sözleşmesi'ni tekrar kabul ediyoruz: DOLAR 4,25 TL







PETROL, doğalgaz arama ve sondaj gemilerimizi uluslararası enerji lobilerinin kontrolüne veriyoruz: DOLAR 4,00 TL

CUMHUR İttifakı olarak istifa edip erken seçime gidiyoruz ama seçime girmiyoruz: DOLAR 3,00 TL

SEÇİMİ Millet İttifakı'nın kazanmasını sağlıyoruz ve HDP'ye Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve 4 bakanlık veriyoruz: DOLAR 2,50 TL

SOROSÇU O. Kavala ve terörist Demirtaş'ı salıyoruz: DOLAR 2,00 TL

ŞEHİT cenazelerinde terör örgütü lehine sloganlar atıyoruz, milliyetçileri apar topar gözaltına alıyoruz: DOLAR 1,50 TL

BATILI liderler karşısında eğilip bükülüyoruz, her sözlerine "Hemen efendim, siz nasıl buyurursanız" diyoruz: DOLAR 1,25 TL

KOMŞULAR ile bağları koparıp sadece ABD ve batılı ülkeler ile ilişkide oluyoruz: DOLAR 1,00 TL

Öte yandan Sabah yazarı Şebnem Bursalı da konuyu bugünkü köşesine taşıdı.

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