Körfez ülkelerine özel Türk Ticaret Bölgesi: 600 milyon dolarlık dev yatırım!



TÜRKİYE'DEKİ LİMANA 600 MİLYON DOLAR YATIRIM

Abdulla Bin Damithan, lojistik yatırımları kapsamında, Orta Asya üzerinden gelen Rusya ve Türkiye'yi içine alan bir hat kurduklarını da anlattı. "Türkiye'nin potansiyeline inanıyoruz ve yatırım yapmaya devam edeceğiz" diyen Bin Damithan, sözlerine şöyle devam etti: "Lojistik yatırımları kapsamında, Orta Asya üzerinden gelen Rusya ve Türkiye'yi içine alan bir hat kurduk. Bugüne kadar bir ticaret sağlayıcısı olarak Türkiye'deki limanımıza 550 milyon dolarlık yatırım yaptık. Ancak bununla da kalmadık daha sonra büyük gemilere hizmet verebilmek için bir 50 milyon dolarlık daha yatırım yaptık. Sadece Türkiye ile BAE arasındaki ticaret hacmine bakarsanız bu yıl yüzde 10 büyüme görürsünüz. Daha da büyüyeceğiz. Demiryolu konusunda limana yatırım yaptık, aynı zamanda depolama alanında yatırımlarımıza devam ediyoruz. Artık sadece bir liman operatörü değiliz. Fabrikanın kapısından alıcıya kadar tüm tedarik zincirinde var olan bir yapımız var. Küresel var olduğumuz yerlerin gücünü bir kaldıraç olarak kullanıp işimizi daha da büyütmek istiyoruz. BAE ve Körfez ülkelerindeki Türk mallarının kalitesi ve pazar payları oldukça yüksek."