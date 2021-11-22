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    • Güncel
    • 22.11.2021 18:47
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    • 22.11.2021 18:48
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    Gözler Kabine sonrası Başkan Erdoğan'da! Asgari ücret ve koronavirüste son durum...

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi saat 15.30'da toplandı. Gözlerin çevrildiği toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin önemli başlıklar masada yer alıyor. Yıl sonu yaklaşırken devam eden asgari ücret gündeminin de masada olması beklenirken koronavirüsle mücadele de gündemdeki sıcaklığını koruyur. Kabinenin ardından Başkan Erdoğan ulusa seslenecek.

    Gözler Başkan Erdoğan’da!

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi saat 15.30'da toplandı.

    Kabine toplantısında terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadele ve ekonomideki son verilerin de değerlendirildiği toplantıda, masadaki bir diğer konu ise koronavirüs salgını ile mücadele. Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum ele alınacak.

    BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK
    Kritik Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçecek. Alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

    İşte Kabinede masaya yatırılan konular:
    ASGARİ ÜCRET
    Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu tarafından alınan faiz indirimi kararının da değerlendirildiği toplanıda ayrıca, 2022 yılı için işveren ve işçi ile aralık ayının ilk haftasında asgari ücret pazarlığı için masaya oturacak olan hükümet, toplantı öncesi son kez Kabine'de konuyu değerlendirecek.

        KORONAVİRÜSLE MÜCADELE VE YERLİ AŞI
        Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hala etkisini sürdüren koronavirüs salgınına yönelik son durum da masada olacak. Bakan Koca, yerli aşı çalışmaları ve vakalardaki son duruma ilişkin bilgi verecek.

        F-35 VE AMERİKA İLE TEMASLAR
        Öte yandan geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret de Kabine'nin önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. F-35 programından çıkartılan Türkiye'ye parasının iadesi konusunda iki ülkenin hemfikir olduğunu söyleyen Donfried'ın açıklamaları neticesinde Türkiye'de gerçekleştirdiği temaslar ele alınacak, iade sürecinin yol haritası görüşülecek.

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