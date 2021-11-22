Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi saat 15.30'da toplandı.
Kabine toplantısında terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadele ve ekonomideki son verilerin de değerlendirildiği toplantıda, masadaki bir diğer konu ise koronavirüs salgını ile mücadele. Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum ele alınacak.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK
Kritik Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçecek. Alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.
İşte Kabinede masaya yatırılan konular:
ASGARİ ÜCRET
Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu tarafından alınan faiz indirimi kararının da değerlendirildiği toplanıda ayrıca, 2022 yılı için işveren ve işçi ile aralık ayının ilk haftasında asgari ücret pazarlığı için masaya oturacak olan hükümet, toplantı öncesi son kez Kabine'de konuyu değerlendirecek.