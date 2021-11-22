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    • 22.11.2021 15:48
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    • 22.11.2021 16:13
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    BAE'den Türkiye'ye kritik ziyaret! 10 yıl sonra bir ilk! BAE Prensi Muhammed bin Zayed - Erdoğan görüşmesinde masada neler olacak?

    BAE Prensi Muhammed bin Zayed'in Türkiye'ye yapacağı ziyaretin tarihi netleşti. BAE Prensi, çarşamba günü yanında kalabalık bir heyetle Ankara'ya ziyarette bulunacak. BAE Prensi burada Başkan Erdoğan ile ikili bir görüşme yapacak. Peki gündemde hangi konular var? Kritik ziyarette neler konuşulacak? İşte detaylar...

    BAE’den Türkiye’ye kritik ziyaret! 10 yıl sonra bir ilk...

    Son yıllarda Türkiye ile BAE arasında esen soğuk rüzgarlar yerini ikili ilişkilerde diyalog dönemine bıraktı. BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan, Başkan Erdoğan ile görüşmek üzere bu hafta Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Kritik görüşmede büyük ekonomik yatırımlar ve devasa projeler ele alınacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı...


    İşte o açıklamalardan satır başları;
    Önce resmi karşılama töreni düzenlenecek. Ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleşecek. Akşam da bir aksilik olmazsa eğer çalışma yemeği planlanacak.

    10 YIL SONRA BİR İLK
    İki isim de yaklaşık 10 yıldır yüz yüze hiç görüşmemişlerdi. En son ziyaret Zayed tarafından 2012 yılının Şubat ayında Türkiye'ye yapılmıştı. O zamandan bu zamana dönem dönem ikili ilişkiler gerilmiş tansiyonlar yükselmiş ancak ikili görüşmeler kapsamında olmasa bile heyetler arası temasların sürdürülebilir olması için çalışmalar yapılmıştı.

    Geçtiğimiz Ağustos ayında BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Türkiye'ye gelmişti ve Başkan Erdoğan ile görüşerek hem küresel hem de bölgesel konular ele alınmış ve aynı şekilde de yatırımlar üzerinde anlaşmalar yapılmıştı.

    ÇANTASINDA HANGİ BAŞLIKLAR VAR?
    Bin Zayed'in çantasında ekonomi başlıkları dikkatleri çekiyor. Çünkü İran üzerinden Türkiye'ye yönelik bir ticaret koridoru oluşturmak istiyorlar. Dolayısıyla yaklaşık 20 gün süren ticaret koridorunun 6 ile 8 güne kadar düşürülmesi hedefleniyor. Bu en önemli gündem başlıklarından bir tanesi olacak.

        Aynı zamanda BAE Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişim gösteren firmalarıyla yakından ilgileniyor. Sağlık sektöründeki gelişmeler de BAE'nin örnek aldığı gelişmeler arasında. Bu kapsamda Türkiye'den iş birliği talep etmeyi düşünüyorlar.

        BAE her fırsatta Türkiye'ye yatırım yapmak istediğini ifade ediyor. Bu kapsamda Zayed'in çantasında olası yatırımlar da olacak. Başkan Erdoğan ile bu başlıkları görüşmüş olacaklar.

        Türkiye ile BAE arasındaki ikili ticaret yaklaşık 9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Her iki ülkenin hedefi de ticaret hacmini iki katına çıkarmak olacak.

        BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK
        Bu kapsamda bir basın toplantısı da düzenlemesi bekleniyor Çarşamba günü. Ancak henüz programların saati netlik kazanmış değil. Şu an için ziyaretin resmiyet kazandığını biliyoruz.

        İKİ ÜLKE DE OLUMLU
        BAE ile Türkiye arasındaki soğuk ilişkiler, yaklaşık on yıldır, bazı konulardaki siyasi yorum farklılıklarından ileri geliyor; ancak iki ülkede ilişkileri düzeltme konusunda olumlu bir tavra sahip. Gelişecek yeni işbirliğinin, iki ülkenin de ekonomisine olumlu katkı yapacağı ön görülüyor.

        Abu Dabi yatırımlarının 'çevrimiçi market' Getir'e, e-ticaret platformu Trendyol'a ve elektrik üretimi üzerine yoğunlaşması bekleniyor. Ankara ziyaretinde BAE, Türkiye ile daha derin ekonomik bağlar hedefliyor ve yatırımını çeşitlendirmek istiyor. Kasım sonunda Dubai'de iki ülke arasında ortak bir iş forumu da düzenlenecek ve ülkenin iş dünyası toplanacak.

        GENİŞ İŞ BİRLİKLERİNE ZEMİN HAZIRLAMASI BEKLENİYOR
        Yaklaşan toplantının; ülke ilişkilerini normalleştirmesine, mega projelere, farklı sektörlerden yatırımların artmasına ve geniş çaplı iş birliklerine zemin hazırlaması bekleniyor. Öte yandan Türkiye'nin yaz aylarında yaşadığı orman yangınları ve sel felaketi için de BAE'den ekonomik destek sözü geldi. Abu Dabi, felaketten etkilenen bölgelerin inşa için 9 milyon dolardan destek sözü verdi.

            AÇIK BİR EKONOMİYE SAHİP TEK ARAP ÜLKESİ
            Türkiye ve BAE arasındaki ilişki, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ve ardından Erdoğan'ın Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilerleme kaydetti.

            Türkiye ve BAE arasındaki iş birliği yeni bir ekonomik dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor; çünkü BAE, Türkiye'ninki gibi açık bir ekonomiye sahip tek Arap ülkesi olarak biliniyor.

            Planlanan görüşmede, sadece Türkiye ve BAE ekonomilerini ilgilendiren ekonomik atılımlar değil; bölgelerine de olumlu katkılar verecek ekonomik kararların alınabileceği konuşuluyor. Görüşmede, geniş bir bölgede istihdam yaratacak yatırımlarda masada olacak.

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