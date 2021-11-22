BAE'den Türkiye'ye kritik ziyaret! 10 yıl sonra bir ilk! BAE Prensi Muhammed bin Zayed - Erdoğan görüşmesinde masada neler olacak?

Son yıllarda Türkiye ile BAE arasında esen soğuk rüzgarlar yerini ikili ilişkilerde diyalog dönemine bıraktı. BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan, Başkan Erdoğan ile görüşmek üzere bu hafta Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Kritik görüşmede büyük ekonomik yatırımlar ve devasa projeler ele alınacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı...
İşte o açıklamalardan satır başları;
Önce resmi karşılama töreni düzenlenecek. Ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleşecek. Akşam da bir aksilik olmazsa eğer çalışma yemeği planlanacak.
10 YIL SONRA BİR İLK
İki isim de yaklaşık 10 yıldır yüz yüze hiç görüşmemişlerdi. En son ziyaret Zayed tarafından 2012 yılının Şubat ayında Türkiye'ye yapılmıştı. O zamandan bu zamana dönem dönem ikili ilişkiler gerilmiş tansiyonlar yükselmiş ancak ikili görüşmeler kapsamında olmasa bile heyetler arası temasların sürdürülebilir olması için çalışmalar yapılmıştı.
Geçtiğimiz Ağustos ayında BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Türkiye'ye gelmişti ve Başkan Erdoğan ile görüşerek hem küresel hem de bölgesel konular ele alınmış ve aynı şekilde de yatırımlar üzerinde anlaşmalar yapılmıştı.
ÇANTASINDA HANGİ BAŞLIKLAR VAR?
Bin Zayed'in çantasında ekonomi başlıkları dikkatleri çekiyor. Çünkü İran üzerinden Türkiye'ye yönelik bir ticaret koridoru oluşturmak istiyorlar. Dolayısıyla yaklaşık 20 gün süren ticaret koridorunun 6 ile 8 güne kadar düşürülmesi hedefleniyor. Bu en önemli gündem başlıklarından bir tanesi olacak.