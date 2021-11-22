BAE'den Türkiye'ye kritik ziyaret! 10 yıl sonra bir ilk! BAE Prensi Muhammed bin Zayed - Erdoğan görüşmesinde masada neler olacak?

Geçtiğimiz Ağustos ayında BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Türkiye'ye gelmişti ve Başkan Erdoğan ile görüşerek hem küresel hem de bölgesel konular ele alınmış ve aynı şekilde de yatırımlar üzerinde anlaşmalar yapılmıştı.

ÇANTASINDA HANGİ BAŞLIKLAR VAR?

Bin Zayed'in çantasında ekonomi başlıkları dikkatleri çekiyor. Çünkü İran üzerinden Türkiye'ye yönelik bir ticaret koridoru oluşturmak istiyorlar. Dolayısıyla yaklaşık 20 gün süren ticaret koridorunun 6 ile 8 güne kadar düşürülmesi hedefleniyor. Bu en önemli gündem başlıklarından bir tanesi olacak.