PC İletişim halka arz eşit mi oransal mı? PC İletişim ve Medya Hizmetleri borsada ne zaman işlem görecek? Hisse fiyatı…

Ekonomi gündeminde sıklıkla PC İletişim halka arz ne zaman? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Pandemi nedeniyle halka arz için Semaya Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapan firmaların sayısı gitgide artıyor. Bu firmaların hangileri olduğu yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki PC İletişim halka arz eşit mi oransal mı olacak? PC İletişim ve Medya Hizmetleri borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? İşte merak edilen tüm detaylar…
PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
PC İletişim Ve Medya Hizmetleri 24-25 Kasım tarihlerinde talep toplayacak.
PC İletişim halka arzı tamamen eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirecek. PC iletişim eşit dağıtımla gerçekleştiği için tüm banka ve kurumlardan katılım sağlanabilmektedir.
Halka arz 9.50 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek. Hisselerin tamamının satılması durumunda halka arzın büyüklüğü 109.161.261 TL olacak. Şirketin sermayesinin 9.950.000 TL arttırılarak 45.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve 1.540.659 TL nominal ortak satışla 11.490.659 TL hisse senedi satışa sunulacak.