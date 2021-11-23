PC İletişim halka arz eşit mi oransal mı? PC İletişim ve Medya Hizmetleri borsada ne zaman işlem görecek? Hisse fiyatı…

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ ŞİRKETİ HAKKINDA



PC İletişim'in çatısı altındaki şirketler medya hizmetleri, reklamcılık, reklamların yayımlanacağı tüm mecraların müşteriler için rezerve edilmesi, satın alınması, kiralanması, üçüncü kişilere satılması, her nevi televizyon programlarını alıp satmak, içerik iş birliklerinde bulunmak, promosyon, baskı hizmetleri gibi tanıtım hizmetlerinin verilmesi ile ilgili her türlü faaliyette bulunmaktadır.