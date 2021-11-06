Sabancı’nın net kârı 5.7 milyar lirayı aştı (Ekonomi haberleri)

Sabancı Holding, bu yılın 9 aylık döneminde tek seferlik gelirler hariç tutulduğunda 5 milyar 773 milyon lira net kâr elde etti. Holdingin aynı dönemde konsolide net satışları da yüzde 38 oranında artarak 58 milyar 971 milyon liraya ulaştı. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, mevcut işlerde dijital dönüşüme önem verdiklerini belirterek, son yıllarda hayata geçirdikleri teknoloji odaklı yatırımlar sayesinde, salgının tüm kısıtlarına rağmen güçlü büyümeyi sürdürdüklerinin altını çizdi. Alper, "Güçlü nakit akışı yaratmaya devam ederek bilançomuzu sağlamlaştırdık. 9 aylık dönemde, banka dışı kombine gelirlerde yüzde 36 oranında büyüme ortaya koyduk" dedi.

14 YILIN REKORU

Turkcell Grubu, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 22.3 artışla 9.4 milyar lira gelir elde etti. Net kâr yüzde 18 artışla 1.4 milyar TL olurken; bu tüm zamanların en yüksek çeyreklik rakamını işaret etti. Turkcell, '1 milyon yeni müşteri' hedefi ile başladığı yılın ilk 9 ayında 2.5 milyon müşteri kazanımına imza attı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "1.2 milyon ile çeyrek bazında son 14 yılın en yüksek müşteri kazanımına imza attık" dedi. Erkan, Türkiye'nin, dijital dönüşümün ihtiyaçlarına yanıt verecek ve 5G'nin getireceği temel faydaları en iyi şekilde sunabilmek için bir fiber altyapıya kavuşmasının önemli olduğunu belirtti.

ÖĞRETMENLERE İDARİ İZİN

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15-19 Kasım tarihlerinde 1 haftalık ara tatil olacağını ve öğrencilerin dinleneceğini söyledi. Özer, "Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki eğitim gelişimleri var. 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar" ifadelerini kullandı.ü

FİTCH: TÜRKİYE BAŞARDI

Fitch Ratings Kıdemli Direkörü Erich Arispe Morales, Türkiye'nin farklı türden şoklara uyum sağlayarak büyüme kaydetmeyi başardığını söyledi. Morales, "Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 9.2 seviyesinde büyümesini bekliyoruz. Güçlü iç talep, güçlü toparlanma üretimi, net dış talep bileşeniyle destekleniyor, ihracat da önemli ölçüde artıyor" dedi.

808 MİLYON TL DESTEK HESAPTA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, toplam 808 milyon 706 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin dün yapıldığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, Çiğ Süt Desteği (2021 Nisan- Mayıs- Haziran) kapsamında 762 milyon 922 bin, Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kaydedilmesi Desteği kapsamında 22 milyon 529 bin, Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği kapsamında 23 milyon 255 bin lira olmak üzere toplamda 808 milyon 706 bin liralık destekleme ödemesinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

KURU MEYVE REKORA KOŞUYOR

Türkiye'nin geleneksel ihracatçı sektörlerinden kuru meyve sektörü, bu yılın Ocak-Eylül döneminde ihracatını yüzde 11'lik artışla 927 milyon dolardan 1 milyar 30 milyon dolara taşıdı. Kuru meyve ihracatı miktar bazında ise yüzde 2'lik artışla 327 bin tondan 332 bin tona çıktı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir ve antep fıstığı ihracatında son çeyrekte yapılacak ihracat yüklemeleriyle bu yıl ilk kez 1.5 milyar doları aşacak noktada olduklarını söyledi.

SOFRALIK ZEYTİN İHRACATINDA BİR İLK

Sofralık zeytin ihracatında 2020/21 sezonu yeni bir rekorla geride kaldı. Türkiye, sofralık zeytin ihracatında tarihinde ilk kez 150 milyon dolar barajını geçti. Türk zeytincilik sektörü, 430 bin tonluk sofralık zeytin rekoltesinin 88 bin 430 tonunu ihraç ederek 150 milyon 142 bin dolarlık dövizi ülkemize kazandırdı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, 2021/22 sezonunda 100 bin ton sofralık zeytin ihracatı hedeflediklerini vurguladı.