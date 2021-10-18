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    Hiper bot Embryon'u görücüye çıkardı

    İtalyan tasarım stüdyosu Lazzarini Design, en son konsepti olan hiper bot Embryon'u görücüye çıkardı. 24 metre uzunluğa sahip Embryon'un en önemli özelliği petek tasarımlı şeffaf gövdesi.

    Şeffaf hayat
    İtalyan tasarım stüdyosu Lazzarini Design, en son konsepti olan hiper bot Embryon'u görücüye çıkardı. 24 metre uzunluğa sahip Embryon'un en önemli özelliği petek tasarımlı şeffaf gövdesi. Dışta mahremiyet için aynalı kaplamanın kullanıldığı tekne, uyurken deniz manzarası sunuyor.



    Hibrit motora sahip teknenin büyük bir ana süit, bir VIP ve iki çift kişilik süit dahil olmak üzere 4 bağımsız kabininde 8 kişi kalabiliyor. 6 milyon euro olarak fiyatlanan teknede L şeklinde salon, güneşlenme terası, ve yüzme platformu bulunuyor.
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